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Банк с минимальной комиссией
за платеж через кассу

Банк с минимальной комиссией за платеж через кассу
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 21:21

Лично мне проще заплатить из дома, через ИБ, и распечатать квитанцию.
Если кому то больше нравится толкаться в кассах - бога ради, на здоровье
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:18

Re: Банк с минимальной комиссией за платеж через кассу

Учтите еще, что минимальная комиссия как правило у банков, ОСТРО нуждающихся в ликвидном кэше! Соотв., если Ваш платеж в таком банке "подвиснет" на несколько дней и при этом в банк введут ВА и ваш платеж в результате вообще никуда не уйдет, то неплатеж - будет уже Вашей проблемой!
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:09

mustbe
2018 год.
Толкаться в кассу и совать свои потные платёжки ?
Капец, как люди себя не уважают


Госорганы типа ЗАГСа и различных ведомств - требуют кассовую квитанцию в оригинале с мокрой печатью. Распечатка из интернет банкинга не подходит даже с мокрой печатью банка. Вот так-то.
Так что это не люди себя не уважают, а государство не уважает людей, а люди готовы такое отношение терпеть.
vadim1967
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:32

Re: Банк с минимальной комиссией за платеж через кассу

  vadim1967 написав:Распечатка из интернет банкинга не подходит даже с мокрой печатью банка
тогда переезжайте из своего Гондураса к нам в Украину. у нас подходит.
apollo
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:57

У Привата сейчас до 500 грн - 10 грн, від 500 - 1% (min 15 грн, max 1000 грн), правильно?

У Укрсиба 1,2% від суми переказу. Мінімальна комісія — 28 грн.

У Ощада 1% мін 15 грн. макс. 1000 грн

У КредиАгриколь до 50 000,00 - 1%, від 50 000,01 і більше - 0,8% від суми платежу + 10 грн, max 5 000 грн - за один платіжний документ

У Таскомбанка сума одного платежу до 10 000,00 грн. - 1% від суми, min 15,00 грн., сума одного платежу від 10 000,01 - 0,8% від суми max 1000,00 грн.

Есть где дешевле?
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:29

Re: Банк с минимальной комиссией за платеж через кассу

Переводим бесплатно не вставая с дивана...
Кому нужно толкаться в кассе и платить комиссии?
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