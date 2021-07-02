|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 14:42
cohan написав: Investor_K написав:
Почему банка нет отделения и банкоматов в Ужгороде?
то вотчина ОТП
Ни одного не видео.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6677
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:47
Investor_K
Вот будут они в каждом селе отделения открывать, там до Львова рукой подать если сильно нужно, а банкомат любой сойдет.
-
rorandak
-
-
- Повідомлень: 357
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:21
Investor_K написав: cohan написав: Investor_K написав:
Почему банка нет отделения и банкоматов в Ужгороде?
то вотчина ОТП
Ни одного не видео.
коминвестбанк вам в помощь
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12601
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 23:52
спамеры шлют смс от ProCredit про кредитоналивайки, вумный Андроид добьавляет их в ту же ветку что и смс баланса от банка
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2129
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:01
Я такого не получаю
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6677
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор