Ни одного не видео.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 14:42
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:47
Investor_K
Вот будут они в каждом селе отделения открывать, там до Львова рукой подать если сильно нужно, а банкомат любой сойдет.
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:21
Додано: Чет 01 лип, 2021 23:52
Re: ПроКредит
спамеры шлют смс от ProCredit про кредитоналивайки, вумный Андроид добьавляет их в ту же ветку что и смс баланса от банка
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:18
Re: ПроКредит
не знаю, глюк или исключение, но на Политехе сегодня было впечталение что банк провел анальное огораживание своих банкоматов от карт других банков - вме мелкие депозитные были посланы, Альфу Аваль поленился вставлять для проверки
Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:13
Re: ПроКредит
Так что уже можно второй валютный открывать в рамках существующих пакетов?
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|