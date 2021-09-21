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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:57
Tala написав:
А в Прокредиті можна оформити картку повністю онлайн? Щоб не відвудувати відділення, а отримати кур'єром, наприклад. Хтось може знає, як ідентифікація при цьому проходить?
они анонсировали, типа можно
позвоните - откликаются
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:25
Tala написав:
А в Прокредиті можна оформити картку повністю онлайн? Щоб не відвудувати відділення, а отримати кур'єром, наприклад. Хтось може знає, як ідентифікація при цьому проходить?
Есть форма для передачи фото документов. Похоже, через нее можно открыть счет. Можно ли с ее помощью получить карту, неизвестно https://www.procreditbank-direct.com/ukraine/ua/form
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