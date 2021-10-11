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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:57

  Tala написав:А в Прокредиті можна оформити картку повністю онлайн? Щоб не відвудувати відділення, а отримати кур'єром, наприклад. Хтось може знає, як ідентифікація при цьому проходить?


они анонсировали, типа можно
позвоните - откликаются
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:25

  Tala написав:А в Прокредиті можна оформити картку повністю онлайн? Щоб не відвудувати відділення, а отримати кур'єром, наприклад. Хтось може знає, як ідентифікація при цьому проходить?

Есть форма для передачи фото документов. Похоже, через нее можно открыть счет. Можно ли с ее помощью получить карту, неизвестно https://www.procreditbank-direct.com/ukraine/ua/form
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:12

Re: ПроКредит

Один из немногих банков, которые быстро рассматривают заявки на кредит. Спасибо всем консультантам, которые помогли выбрать условия кредита - никаких скрытых комиссий, все честно и по договору.
Марина К
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:47

  Марина К написав:Один из немногих банков, которые быстро рассматривают заявки на кредит. Спасибо всем консультантам, которые помогли выбрать условия кредита - никаких скрытых комиссий, все честно и по договору.


банчик неплохой, никто не спорит, но дорог
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:11

  Марина К написав:Один из немногих банков, которые быстро рассматривают заявки на кредит. Спасибо всем консультантам, которые помогли выбрать условия кредита - никаких скрытых комиссий, все честно и по договору.

І яка переплата...якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:25

cohan
Дякую. Телефонувала, сказали "заповніть форму на сайті".
Tala
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:30

Bosstone
Форму відкриття рахунку online мені порадили заповнити на гарячій лініїї. Не змогла завантажити навіть скан копії. Не знаю у чому справа, наче формат відповідає. Буду бронювати візит у відділення.
Tala
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:11

Re: ПроКредит

Підкажіть, будь ласка, про схему користування зоною самообслуговування. Пишуть, що можна отримати там картку, але, щоб скористатися зоною необхідна картка. Це як?
Ётис
 
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