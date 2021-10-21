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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:30
Подскажите, пожалуйста, у Прокредита карточки только Visa?
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Зоряна
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:31
Зоряна написав:
Подскажите, пожалуйста, у Прокредита карточки только Visa?
да
и не просто только виза
а только visa classic
(хз может у фопов есть варианты, тут только один тип)
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cohan
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:12
Вроде карты выше уровнем дают только индивидуально
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maxim2014
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