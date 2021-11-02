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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:31
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:12
Re: ПроКредит
Вроде карты выше уровнем дают только индивидуально
Додано: Суб 23 жов, 2021 19:26
Re: ПроКредит
А чем виза классик не устраивает?
Додано: Нед 24 жов, 2021 13:11
расскажите лучше что с банка можно поиметь?
входящий свифт со своего счета - строго до 400 (других три банка до ляма пропускают), схули я должен объяснять откуда там они взялись
кешепринимайка - пробовал час назад в ретровииле - все доллары (почти пачка, ни пачкой ни по одному) отбраковала ("скажу программистам чтобы перегрузили"), ага
выдача денег - все банки плюются на карту и дают как и всем, 1-2тыс грн
как-то за 250 в мес дороговато за удовольствия
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:29
Re: ПроКредит
как интересно
значит чудесный межбанк для физлиц на деле это только продажа валюты? а как ОТП, к примеру, такое проводят?
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:40
Re: ПроКредит
Давеча пополнял денежку. Новую 500грн (только снял с банкомата Укргазбанка) с кучей степеней защиты 3 раза пихал - так и не приняло. Конченую рваную 1 грн - ушло на УРА. Почему не приняло 500 грн?
Додано: Сер 03 лис, 2021 13:06
Re: ПроКредит
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