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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лис, 2021 09:57
Busya написав:cohan
А как его обновить? Просто удалить и скачать новое?
если не предлагает плеймаркет - да
ну и кеш почистить
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Додано: Пон 13 гру, 2021 21:32
Не являюсь клиентом.
Если открыть деп в грн., нужно платно(?) оформить текущий счет с картой?
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dim.ua
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Додано: Вів 14 гру, 2021 05:25
dim.ua написав:
Не являюсь клиентом.
Если открыть деп в грн., нужно платно(?) оформить текущий счет с картой?
Гривневый депозит под нынешний процент будет приемлемым и незаметной АП ,при сумме вклада от 4 000 000.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 10:09
dim.ua написав:
Не являюсь клиентом.
Если открыть деп в грн., нужно платно(?) оформить текущий счет с картой?
да, без 165/мес никак
клиентом не был но читал: когда ввели обязательность платы - депозитчикам неразрывным минусы тоже нарисовали
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Додано: Вів 14 гру, 2021 10:28
cohan
Банк давал возможность разорвать отношения без потери начисленных процентов.
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