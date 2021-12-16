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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:25
Раньше было лучше
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:12
Зато FAST PASS in KBP
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:39
Investor_K написав:
Зато FAST PASS in KBP
да уж
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cohan
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