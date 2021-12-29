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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:25

Re: ПроКредит

Раньше было лучше
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:12

Re: ПроКредит

Зато FAST PASS in KBP
Investor_K
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 692 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:39

  Investor_K написав:Зато FAST PASS in KBP


да уж
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:43

Re: ПроКредит

По 3 карточкам 5 человек пройдет?
Investor_K
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Повідомлень: 7070
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:58

  Investor_K написав:По 3 карточкам 5 человек пройдет?


платно
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:42

Re: ПроКредит

Почему платно?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:43

Re: ПроКредит

Безкоштовно користуйтесь послугою Fast Track в аеропорту Бориспіль!

З 01.12.2021 по 01.03.2022 всі клієнти ПроКредит Банку безкоштовно можуть скористатись окремою лінією Fast Track для пришвидшеного проходження авіаційної безпеки та перевірки документів.

Щоб скористатись послугою, шукайте FAST TRACK за яскравою вивіскою, після чого прикладіть картку Visa до турнікету.

Послуга FAST TRACK працює як на виліт, так і на приліт.
Investor_K
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Повідомлень: 7070
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:50

  Investor_K написав:Безкоштовно користуйтесь послугою Fast Track в аеропорту Бориспіль!

З 01.12.2021 по 01.03.2022 всі клієнти ПроКредит Банку безкоштовно можуть скористатись окремою лінією Fast Track для пришвидшеного проходження авіаційної безпеки та перевірки документів.

Щоб скористатись послугою, шукайте FAST TRACK за яскравою вивіскою, після чого прикладіть картку Visa до турнікету.

Послуга FAST TRACK працює як на виліт, так і на приліт.


один чел одна карта
ну, может, в отличие от лаунж тут на ФИО на карте не смотрят,
5!=3 все равно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:31

Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
harry_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:35

  harry_ написав:Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары

можно
cohan
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  #<1 ... 431432433434
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