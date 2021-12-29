|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:25
Раньше было лучше
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7070
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:12
Зато FAST PASS in KBP
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7070
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:39
Investor_K написав:
Зато FAST PASS in KBP
да уж
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3294
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:43
По 3 карточкам 5 человек пройдет?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7070
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 20:58
Investor_K написав:
По 3 карточкам 5 человек пройдет?
платно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3294
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 21:42
Почему платно?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7070
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 21:43
Безкоштовно користуйтесь послугою Fast Track в аеропорту Бориспіль!
З 01.12.2021 по 01.03.2022 всі клієнти ПроКредит Банку безкоштовно можуть скористатись окремою лінією Fast Track для пришвидшеного проходження авіаційної безпеки та перевірки документів.
Щоб скористатись послугою, шукайте FAST TRACK за яскравою вивіскою, після чого прикладіть картку Visa до турнікету.
Послуга FAST TRACK працює як на виліт, так і на приліт.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7070
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 гру, 2021 11:50
Investor_K написав:
Безкоштовно користуйтесь послугою Fast Track в аеропорту Бориспіль!
З 01.12.2021 по 01.03.2022 всі клієнти ПроКредит Банку безкоштовно можуть скористатись окремою лінією Fast Track для пришвидшеного проходження авіаційної безпеки та перевірки документів.
Щоб скористатись послугою, шукайте FAST TRACK за яскравою вивіскою, після чого прикладіть картку Visa до турнікету.
Послуга FAST TRACK працює як на виліт, так і на приліт.
один чел одна карта
ну, может, в отличие от лаунж тут на ФИО на карте не смотрят,
5!=3 все равно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3294
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:31
Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
-
harry_
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 29.10.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 18:35
harry_ написав:
Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
можно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3294
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|