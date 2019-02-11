Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Підтримую хорошу традицію: раз в 3 місяці дзвоню до ліквідатора банку"Хрещатик"" і питаю скільки відсотків боргу перед НБУ повернуто. Так ось 6 червня, коли було в принципі незаконно продовжено ліквідацію, було погашено 27%, 6 вересня ледь 30%, 6 грудня майже так само трохи більше 30%.
Накануне признания банка ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным из него было выведено 2,3 миллиарда гривен. Средства изъяли путем вложения их в так называемые "бесценные" бумаги. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"Одной из схем, реализованных накануне введения в банке временной администрации, стали сделки по покупке "(бес)ценных" бумаг компаний, которые имеют все признаки фиктивности. Это, например, компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированные по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько сотрудников", - заявили в Фонде.
"На момент введения временной администрации таких облигаций на балансе ПАО "КБ "Хрещатик" было выявлено в целом на 2,3 млрд грн. При этом, почти 85% из них оказались необеспеченными, и в 91,8% случаев эмитенты оказались связанными с банком лицами. После того, как срок погашения облигаций истек, денежные средства банку возвращены не были", - говорится в сообщении.
В Фонде отмечают, что по выявленным фактам в правоохранительные органы направлено 77 заявлений, цель которых - взыскание этих убытков с акционеров.
Как известно, 84% кредитного портфеля юридических лиц банка – инсайдерские, 85% ценных бумаг – "мусорные". 52% в структуре активов ПАО "КБ "Хрещатик", на сумму 4,305 млрд грн, – это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) – кредиты юридических лиц.
Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4,006 млрд грн, по независимой оценке она почти в пять раз меньше и составляет 834,36 млн грн.
Вкладчикам банка ПАО "КБ "Хрещатик" Фондом выплачено 2,8 млрд грн, при этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 959 млн грн.
Накануне признания банка ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным из него было выведено 2,3 миллиарда гривен. Средства изъяли путем вложения их в так называемые "бесценные" бумаги. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"Одной из схем, реализованных накануне введения в банке временной администрации, стали сделки по покупке "(бес)ценных" бумаг компаний, которые имеют все признаки фиктивности. Это, например, компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированные по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько сотрудников", - заявили в Фонде.
"На момент введения временной администрации таких облигаций на балансе ПАО "КБ "Хрещатик" было выявлено в целом на 2,3 млрд грн. При этом, почти 85% из них оказались необеспеченными, и в 91,8% случаев эмитенты оказались связанными с банком лицами. После того, как срок погашения облигаций истек, денежные средства банку возвращены не были", - говорится в сообщении.
В Фонде отмечают, что по выявленным фактам в правоохранительные органы направлено 77 заявлений, цель которых - взыскание этих убытков с акционеров.
Как известно, 84% кредитного портфеля юридических лиц банка – инсайдерские, 85% ценных бумаг – "мусорные". 52% в структуре активов ПАО "КБ "Хрещатик", на сумму 4,305 млрд грн, – это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) – кредиты юридических лиц.
Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4,006 млрд грн, по независимой оценке она почти в пять раз меньше и составляет 834,36 млн грн.
Вкладчикам банка ПАО "КБ "Хрещатик" Фондом выплачено 2,8 млрд грн, при этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 959 млн грн.
...при этом ежеквартальный аудит НБУ и прочих де*** приводит к дерибану денег валадчиков
На взятке задержан начальник управления активами столичного банка "Хрещатик"
Правоохранители задержали во время получения взятки начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка Хрещатик, а также гражданское лицо - сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Злоумышленники задержаны во время получения взятки в сумме $7000. Указанные лица подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору ПАО КБ Хрещатик за заключение договора аренды нежилых помещений.