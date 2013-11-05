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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 822823824825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 356
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
80
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:38

  tk86 написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/165-pat-kb-khreshchatyk/43260-protseduru-likvidatsii-pat-kb-khreshchatyk-zaprovadzheno-povtorno


ні кінця, ні краю цій історії :(
folker
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:25

Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1684 від 04 липня 2019 року погоджено початок процедури задоволення вимог кредиторів, включених до третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

Довідкова інформація за телефонами:

«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладу фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв’язку).

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»: (044) 536-97-27, (044) 536-97-95.
Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy
folker
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 06:09

  folker написав:Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1684 від 04 липня 2019 року погоджено початок процедури задоволення вимог кредиторів, включених до третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

Довідкова інформація за телефонами:

«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладу фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв’язку).

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»: (044) 536-97-27, (044) 536-97-95.
Джерело: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy
шансы у 4й невелики
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:14

Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ

На то был и расчет, в лучшем случае бросят кость со стола виде 10%
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:15

  RuslanKyiv написав:На то был и расчет, в лучшем случае бросят кость со стола виде 10%

Сумніваюсь...
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:43

После третьей идет вторая :D
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... hoi-cherhy
RuslanKyiv
 
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