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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 824825826827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 356
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
80
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:56

Минуло ще 3 місяці: сказали, що віддали біля 70% третьої черги. Сказали подзвонити в кінці червня. Щойно прочитав про ВТБ - у них 4-а погашена на 100% трьома траншами, останній у квітні. І це менш, ніж за 1,5 року.
tk86
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:24

https://www.fg.gov.ua/articles/48672-li ... sheno.html
Всем спасибо, все свободны! Wild Wild West :D
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:15

  RuslanKyiv написав:https://www.fg.gov.ua/articles/48672-likvidaciyu-ta-viplati-vkladnikam-pat-kb-hreshchatik-zaversheno.html
Всем спасибо, все свободны! Wild Wild West :D


Аплодисменты в студии!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:58

  RuslanKyiv написав:https://www.fg.gov.ua/articles/48672-likvidaciyu-ta-viplati-vkladnikam-pat-kb-hreshchatik-zaversheno.html
Всем спасибо, все свободны! Wild Wild West :D

Ну да, Фонд гарантування "попрацював" : кредитов не осталось, залогов тоже...
Только пара эпизодов :
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... mln-406095
https://oligarh.media/2020/07/22/nazvan ... reshhatik/
Fentos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:16

Шоб они все сдохли от короновируса, С... ненасытные...окаянные дни, прям по Бунину, грабеж и еще раз грабеж
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:16

Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ

"...активи ліквідованих банків продавалися через аукціони ФГВ обмеженій кількості фінансових компаній за 1%-5% від номінальної вартості,..."
https://www.depo.ua/ukr/politics/refina ... 0161230281

Зображення

https://www.dsnews.ua/ukr/economics/15- ... 020-402734
Fentos
 
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