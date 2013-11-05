Хрещатик Банк - БАНКРОТ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:56
Минуло ще 3 місяці: сказали, що віддали біля 70% третьої черги. Сказали подзвонити в кінці червня. Щойно прочитав про ВТБ - у них 4-а погашена на 100% трьома траншами, останній у квітні. І це менш, ніж за 1,5 року.
tk86
Повідомлень: 44
З нами з: 26.05.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 17 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:24
RuslanKyiv
Повідомлень: 19
З нами з: 03.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:15
RuslanKyiv написав:
https://www.fg.gov.ua/articles/48672-likvidaciyu-ta-viplati-vkladnikam-pat-kb-hreshchatik-zaversheno.html
Всем спасибо, все свободны! Wild Wild West
Аплодисменты в студии!
Ratatui
Повідомлень: 7138
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 682 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:58
RuslanKyiv написав:
https://www.fg.gov.ua/articles/48672-likvidaciyu-ta-viplati-vkladnikam-pat-kb-hreshchatik-zaversheno.html
Всем спасибо, все свободны! Wild Wild West
Ну да, Фонд гарантування "попрацював" : кредитов не осталось, залогов тоже...
Только пара эпизодов :
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... mln-406095 https://oligarh.media/2020/07/22/nazvan ... reshhatik/
Fentos
Повідомлень: 72
З нами з: 27.08.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:16
Шоб они все сдохли от короновируса, С... ненасытные...окаянные дни, прям по Бунину, грабеж и еще раз грабеж
RuslanKyiv
Повідомлень: 19
З нами з: 03.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:16
"...
активи ліквідованих банків продавалися через аукціони ФГВ обмеженій кількості фінансових компаній за 1%-5% від номінальної вартості,
..."
https://www.depo.ua/ukr/politics/refina ... 0161230281 https://www.dsnews.ua/ukr/economics/15- ... 020-402734
Fentos
Повідомлень: 72
З нами з: 27.08.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
55089
7806681
48449
24704936
17470
3234564
Сер 30 вер, 2020 19:29 7742