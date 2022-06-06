Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 05 чер, 2022 21:58
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Можна. Хоча, це, мабуть, надспоживацтво...
Додано: Пон 06 чер, 2022 07:24
Додано: Пон 06 чер, 2022 07:32
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
сравнение забугорья :
1) Швеция. Все жители Швеции чувствуют себя безопасно и социально защищенно. Медицина на высшем уровне, социальной пенсии достаточно чтобы встретить старость (при условии, что ты пахал всю жизнь). Из минусов: налоги 35-40%. Всю жизнь снимают жилье в комнатах с друзьями, т к мало кто может себе позволить арендовать квартиру лично. Не заключают оф брак,чтобы получать бОльшие пособия на детей .
Большинство шведов очень любят выпить. Отпуск 25 дней. Остальное время - только труд!!
2) Ирландия .. Аграрная страна с волшебной сказочной архитектурой (как из фильма Властелин Колец).
Аренда - безумно дорогая. Дома экономически дорого топить и технологии неэнергоэффективны. С каждым домом идет брошурка от хозяина с указанием рекомендаций по отоплению и конечной стоимости.
Половина жилого фонда находится на радоновых почвах. Дома ежегодно проходят проверки на уровень радиации, а он в 4 раза выше нормы.
Медицина на 32 месте в Европе. Специализированного врача в среднем надо ожидать до 18 мес. Лечить стоматологию летают обычно в Польшу.
Транспорт нереально дорогой.
80% страны алкоголики (без преувеличения). Ирландская культура все свободное время проводить в пабах и пить до состояния "в дрова"..
Много агрессивных подростков, нормальным считается развлечение тянуть старый хлам в поле и жечь мега костры ..
3) Британия
Жители и работающие в Лондоне, как оказалось, живут вообще НЕ в Лондоне, а в 50 км агломерации.. Электричка до Лондона и обратно 25 фунтов ( ну недорого так). Большинство домов топят эпизодически и только спальни, и НЕ газом.
Работу негражданину Британии можно найти сразу, но только в сфере уборки. Со старта предлагают 7 фунтов в час ( 4 фунта стоит проезд в Метро или чашка кофе Латте ).
Дипломы наши подтвердить дорого и практически нереально. Девушка фармацевт работает несколько лет на уборке, и пытается найти работу по специальности. А фармация - одна из востребованных..
Все очень дорого. Все живут впритык.
4) Германия. Это борьба за каждый евро в кошельке и строгий, холодный подсчет бюджета ...)
Куда -то выехали большинство трудоспособных ребят из маленьких провинциальных городов.
Немного грустное зрелище - города одних пенсионеров с пустыми, вымытыми шампунем улицами...
Дома топят газом, но ооочень экономят. Топят нормально только спальни, в коридорах и туалете может быть +10. Электричество самое дорогое в ЕС .
Медицина бесплатная ( страховая) только базовая.
Поезд Лейпциг - Берлин (1 час в дороге) 50 евро .
Продукты дороже чем в украине +- на 20% , что в принципе норм!
Молодежь всю жизнь снимает жилье в районе, где удастся найти работу. 1к кв на окраине Лейпцига 700 евро.
Зарплаты средние 1500...
Считается всё. ... Я не мог принимать душ каждый день, тк хозяин говорил, что дорого.
Стрижка, маникюр любимой, сигареты - роскошь...
5)
Польша , Чехия. Жизнь почти как у нас во Львове!!!)
6) Франция. ..когда я задал вопрос о жизни и иммиграции одному достаточно успешному преподавателю одного из ведущих университетов Парижа и первое, что он мне сказал: мясо 25-50 евро. Я не могу себе позволить кушать мясо каждый день. Только трижды в неделю.. Рыба - дороже.
Оказывается МЫ ещё ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕКУЕВО ЖИЛИ В УКРАИНЕ!!!!!
Оказывается
- 2 недели в очереди на запись к лору - это нормально.
- пломба 80 дол - это дешево
- Метро по 8 грн - это бесплатно. . когда я приеду в Киев я первые 2 дня буду десяток раз пересаживаться на Метро и кататься гулять по городу..
- старые фасады домов - это винтаж..
- пробки на дорогах - это пульс жизни!!!!...( лучше чем молчаливые города пенсионеров в Европе)
- неожиданно оказалось что Одесса один из самых зеленых городов Европы. Столько зелени, парков и аллей НЕ видел нигде...
- Латте XL в Сильпо за 0.7 евро - это дешевле воды.
- мясо вырезка Novus 115 грн - это счастье кушать "ведро"..)))
- новая профессия " за копейки" - это пожалуйста...
6000 грн и ты сертифицированный барбер, фотограф, массажист, мастер маникюра, педикюра, йога - инструктор, фитнес тренер, тату мастер, веб дизайнер, иллюстратор, кондитер тортиков, smm ...и тд.и тд .
И идешь спокойно зарабатывать на себя ...
-
+23 градуса зимой в квартире в отопительный сезон - это непозволительная роскошь..
- 80% населения имеют так или иначе свое собственное жилье, или готовы его купить ..
Это реалии Украины несоизмеримые с возможностями аналогичными в ЕС..©
Додано: Пон 06 чер, 2022 07:35
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