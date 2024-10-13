|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 03 лис, 2025 08:40
ICU вчергове з ночі "висить"...
VASH
- Повідомлень: 752
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 165 раз.
1
Додано: Пон 03 лис, 2025 09:24
VASH написав:
ICU вчергове з ночі "висить"...
Вже працює
VASH
- Повідомлень: 752
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 165 раз.
1
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:15
А в ICU 400K тотал ліміт, чи в місяць/квартал?
ukr0014959
- Повідомлень: 545
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 24 раз.
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:05
ukr0014959 написав:
А в ICU 400K тотал ліміт, чи в місяць/квартал?
там 400к лимит - это не про оборот, а про одновременное наличие у вас внутри ИКУ на счетах бумаг и денег на эту сумму. То есть если у вас погасились бумаги или вы продали бумаги - но при этом ваши вложения в ИКУ по сути не поменялись - на лимит это никак не повлияло. При выводе средств - сума задействованного лимита уменьшилась - и можно на эту сумму пополнить счет опять. Если у вас суммарно бумаги и деньги на счетах в ИКУ уже есть на сумму 400К, то пока вы не предоставите доки подтверждающие источники, то вы не сможете дополнительно еще внести деньги чтобы использовать их для инвестиций (вангую, что возможно деньги примут но купить бумаги скорее всего не дадут).
Кстате по мере получения дохода от инвестирования (получения вами выплат дохода по бумагам в ИКУ) - ваш лимит в 400к автоматически увеличивается на сумму этого дохода. Общий лимит на сейчас можно посмотреть в ИКУ
WallNutPen
- Повідомлень: 1485
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 462 раз.
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:49
WallNutPen написав: ukr0014959 написав:
А в ICU 400K тотал ліміт, чи в місяць/квартал?
там 400к лимит - это не про оборот, а про одновременное наличие у вас внутри ИКУ на счетах бумаг и денег на эту сумму. То есть если у вас погасились бумаги или вы продали бумаги - но при этом ваши вложения в ИКУ по сути не поменялись - на лимит это никак не повлияло. При выводе средств - сума задействованного лимита уменьшилась - и можно на эту сумму пополнить счет опять. Если у вас суммарно бумаги и деньги на счетах в ИКУ уже есть на сумму 400К, то пока вы не предоставите доки подтверждающие источники, то вы не сможете дополнительно еще внести деньги чтобы использовать их для инвестиций (вангую, что возможно деньги примут но купить бумаги скорее всего не дадут).
Кстате по мере получения дохода от инвестирования (получения вами выплат дохода по бумагам в ИКУ) - ваш лимит в 400к автоматически увеличивается на сумму этого дохода. Общий лимит на сейчас можно посмотреть в ИКУ
Дякую, все досить зрозуміло
ukr0014959
- Повідомлень: 545
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 24 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 07:08
Приват обдзвонює та агітує купляти ОВДП. А це трохи лякає.
Ой+
- Повідомлень: 7146
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1131 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:16
Ой+ написав:
Приват обдзвонює та агітує купляти ОВДП. А це трохи лякає.
просто денег нет
мінфіну потрібні кошти, вони просять банки допомогти з агітацією населення
лячно буде, якщо з мінфіну будуть дзвонити (агітувати)
prodigy
- Повідомлень: 12802
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3366 раз.
- Подякували: 3354 раз.
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1485
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 462 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:41
Ой+ написав:
Приват обдзвонює та агітує купляти ОВДП. А це трохи лякає.
Нехай роблять спец. пільговий період, або починають продавати через Оплату Частинами
P.S. НБУ треба терміново взятися за банки, що прикрили злив КЛ на користь держави, а не копійки перейменовувати.
klug
- Повідомлень: 8947
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1263 раз.
