RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 21:58

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

Можна. Хоча, це, мабуть, надспоживацтво...
Bobua
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 24.08.10
Подякував: 96 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 07:24

  cohan написав:не читал, но кратко: на $100 в месяц все еще кому-то можно жить?

Це з комунальними чи без?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6172
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1021 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 07:32

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

сравнение забугорья :
1) Швеция. Все жители Швеции чувствуют себя безопасно и социально защищенно. Медицина на высшем уровне, социальной пенсии достаточно чтобы встретить старость (при условии, что ты пахал всю жизнь). Из минусов: налоги 35-40%. Всю жизнь снимают жилье в комнатах с друзьями, т к мало кто может себе позволить арендовать квартиру лично. Не заключают оф брак,чтобы получать бОльшие пособия на детей .
Большинство шведов очень любят выпить. Отпуск 25 дней. Остальное время - только труд!!

2) Ирландия .. Аграрная страна с волшебной сказочной архитектурой (как из фильма Властелин Колец).
Аренда - безумно дорогая. Дома экономически дорого топить и технологии неэнергоэффективны. С каждым домом идет брошурка от хозяина с указанием рекомендаций по отоплению и конечной стоимости.
Половина жилого фонда находится на радоновых почвах. Дома ежегодно проходят проверки на уровень радиации, а он в 4 раза выше нормы.
Медицина на 32 месте в Европе. Специализированного врача в среднем надо ожидать до 18 мес. Лечить стоматологию летают обычно в Польшу.
Транспорт нереально дорогой.
80% страны алкоголики (без преувеличения). Ирландская культура все свободное время проводить в пабах и пить до состояния "в дрова"..
Много агрессивных подростков, нормальным считается развлечение тянуть старый хлам в поле и жечь мега костры ..

3) Британия
Жители и работающие в Лондоне, как оказалось, живут вообще НЕ в Лондоне, а в 50 км агломерации.. Электричка до Лондона и обратно 25 фунтов ( ну недорого так). Большинство домов топят эпизодически и только спальни, и НЕ газом.
Работу негражданину Британии можно найти сразу, но только в сфере уборки. Со старта предлагают 7 фунтов в час ( 4 фунта стоит проезд в Метро или чашка кофе Латте ).
Дипломы наши подтвердить дорого и практически нереально. Девушка фармацевт работает несколько лет на уборке, и пытается найти работу по специальности. А фармация - одна из востребованных..
Все очень дорого. Все живут впритык.

4) Германия. Это борьба за каждый евро в кошельке и строгий, холодный подсчет бюджета ...)
Куда -то выехали большинство трудоспособных ребят из маленьких провинциальных городов.
Немного грустное зрелище - города одних пенсионеров с пустыми, вымытыми шампунем улицами...
Дома топят газом, но ооочень экономят. Топят нормально только спальни, в коридорах и туалете может быть +10. Электричество самое дорогое в ЕС .
Медицина бесплатная ( страховая) только базовая.
Поезд Лейпциг - Берлин (1 час в дороге) 50 евро .
Продукты дороже чем в украине +- на 20% , что в принципе норм!
Молодежь всю жизнь снимает жилье в районе, где удастся найти работу. 1к кв на окраине Лейпцига 700 евро.
Зарплаты средние 1500...
Считается всё. ... Я не мог принимать душ каждый день, тк хозяин говорил, что дорого.
Стрижка, маникюр любимой, сигареты - роскошь...
5)
Польша , Чехия. Жизнь почти как у нас во Львове!!!)
6) Франция. ..когда я задал вопрос о жизни и иммиграции одному достаточно успешному преподавателю одного из ведущих университетов Парижа и первое, что он мне сказал: мясо 25-50 евро. Я не могу себе позволить кушать мясо каждый день. Только трижды в неделю.. Рыба - дороже.

Оказывается МЫ ещё ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕКУЕВО ЖИЛИ В УКРАИНЕ!!!!!

Оказывается
- 2 недели в очереди на запись к лору - это нормально.
- пломба 80 дол - это дешево
- Метро по 8 грн - это бесплатно. . когда я приеду в Киев я первые 2 дня буду десяток раз пересаживаться на Метро и кататься гулять по городу..
- старые фасады домов - это винтаж..
- пробки на дорогах - это пульс жизни!!!!...( лучше чем молчаливые города пенсионеров в Европе)
- неожиданно оказалось что Одесса один из самых зеленых городов Европы. Столько зелени, парков и аллей НЕ видел нигде...
- Латте XL в Сильпо за 0.7 евро - это дешевле воды.
- мясо вырезка Novus 115 грн - это счастье кушать "ведро"..)))
- новая профессия " за копейки" - это пожалуйста...
6000 грн и ты сертифицированный барбер, фотограф, массажист, мастер маникюра, педикюра, йога - инструктор, фитнес тренер, тату мастер, веб дизайнер, иллюстратор, кондитер тортиков, smm ...и тд.и тд .
И идешь спокойно зарабатывать на себя ...
-
+23 градуса зимой в квартире в отопительный сезон - это непозволительная роскошь..

- 80% населения имеют так или иначе свое собственное жилье, или готовы его купить ..

Это реалии Украины несоизмеримые с возможностями аналогичными в ЕС..©
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6706
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 07:35

  cohan написав:не читал, но кратко: на $100 в месяц все еще кому-то можно жить?

на багатих селах,де все своє існують і за менше.Звісно,що замість крабів раки та не стерлядь,а коропчик))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6706
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:16

  Мизантрóп написав:сравнение забугорья :
1) Швеция. Все жители Швеции чувствуют себя безопасно и социально защищенно. Медицина на высшем уровне, социальной пенсии достаточно чтобы встретить старость (при условии, что ты пахал всю жизнь). Из минусов: налоги 35-40%. Всю жизнь снимают жилье в комнатах с друзьями, т к мало кто может себе позволить арендовать квартиру лично. Не заключают оф брак,чтобы получать бОльшие пособия на детей .
Большинство шведов очень любят выпить. Отпуск 25 дней. Остальное время - только труд!!

2) Ирландия .. Аграрная страна с волшебной сказочной архитектурой (как из фильма Властелин Колец).
Аренда - безумно дорогая. Дома экономически дорого топить и технологии неэнергоэффективны. С каждым домом идет брошурка от хозяина с указанием рекомендаций по отоплению и конечной стоимости.
Половина жилого фонда находится на радоновых почвах. Дома ежегодно проходят проверки на уровень радиации, а он в 4 раза выше нормы.
Медицина на 32 месте в Европе. Специализированного врача в среднем надо ожидать до 18 мес. Лечить стоматологию летают обычно в Польшу.
Транспорт нереально дорогой.
80% страны алкоголики (без преувеличения). Ирландская культура все свободное время проводить в пабах и пить до состояния "в дрова"..
Много агрессивных подростков, нормальным считается развлечение тянуть старый хлам в поле и жечь мега костры ..

3) Британия
Жители и работающие в Лондоне, как оказалось, живут вообще НЕ в Лондоне, а в 50 км агломерации.. Электричка до Лондона и обратно 25 фунтов ( ну недорого так). Большинство домов топят эпизодически и только спальни, и НЕ газом.
Работу негражданину Британии можно найти сразу, но только в сфере уборки. Со старта предлагают 7 фунтов в час ( 4 фунта стоит проезд в Метро или чашка кофе Латте ).
Дипломы наши подтвердить дорого и практически нереально. Девушка фармацевт работает несколько лет на уборке, и пытается найти работу по специальности. А фармация - одна из востребованных..
Все очень дорого. Все живут впритык.

4) Германия. Это борьба за каждый евро в кошельке и строгий, холодный подсчет бюджета ...)
Куда -то выехали большинство трудоспособных ребят из маленьких провинциальных городов.
Немного грустное зрелище - города одних пенсионеров с пустыми, вымытыми шампунем улицами...
Дома топят газом, но ооочень экономят. Топят нормально только спальни, в коридорах и туалете может быть +10. Электричество самое дорогое в ЕС .
Медицина бесплатная ( страховая) только базовая.
Поезд Лейпциг - Берлин (1 час в дороге) 50 евро .
Продукты дороже чем в украине +- на 20% , что в принципе норм!
Молодежь всю жизнь снимает жилье в районе, где удастся найти работу. 1к кв на окраине Лейпцига 700 евро.
Зарплаты средние 1500...
Считается всё. ... Я не мог принимать душ каждый день, тк хозяин говорил, что дорого.
Стрижка, маникюр любимой, сигареты - роскошь...
5)
Польша , Чехия. Жизнь почти как у нас во Львове!!!)
6) Франция. ..когда я задал вопрос о жизни и иммиграции одному достаточно успешному преподавателю одного из ведущих университетов Парижа и первое, что он мне сказал: мясо 25-50 евро. Я не могу себе позволить кушать мясо каждый день. Только трижды в неделю.. Рыба - дороже.

Оказывается МЫ ещё ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕКУЕВО ЖИЛИ В УКРАИНЕ!!!!!

Оказывается
- 2 недели в очереди на запись к лору - это нормально.
- пломба 80 дол - это дешево
- Метро по 8 грн - это бесплатно. . когда я приеду в Киев я первые 2 дня буду десяток раз пересаживаться на Метро и кататься гулять по городу..
- старые фасады домов - это винтаж..
- пробки на дорогах - это пульс жизни!!!!...( лучше чем молчаливые города пенсионеров в Европе)
- неожиданно оказалось что Одесса один из самых зеленых городов Европы. Столько зелени, парков и аллей НЕ видел нигде...
- Латте XL в Сильпо за 0.7 евро - это дешевле воды.
- мясо вырезка Novus 115 грн - это счастье кушать "ведро"..)))
- новая профессия " за копейки" - это пожалуйста...
6000 грн и ты сертифицированный барбер, фотограф, массажист, мастер маникюра, педикюра, йога - инструктор, фитнес тренер, тату мастер, веб дизайнер, иллюстратор, кондитер тортиков, smm ...и тд.и тд .
И идешь спокойно зарабатывать на себя ...
-
+23 градуса зимой в квартире в отопительный сезон - это непозволительная роскошь..

- 80% населения имеют так или иначе свое собственное жилье, или готовы его купить ..

Это реалии Украины несоизмеримые с возможностями аналогичными в ЕС..©

А есть источник, откуда это?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6172
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1021 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:20

  Мизантрóп написав:Оказывается МЫ ещё ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕКУЕВО ЖИЛИ В УКРАИНЕ!!!!!

боян

а метро да, я после Швеции, а потом и Дании первое время киевские цены на транспорт смеялся, а рестораны переспрашивал
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:43

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

BIGor написав:
  Мизантрóп написав:сравнение забугорья :
1) Швеция. Все жители Швеции чувствуют себя безопасно и социально защищенно. Медицина на высшем уровне, социальной пенсии достаточно чтобы встретить старость (при условии, что ты пахал всю жизнь). Из минусов: налоги 35-40%. Всю жизнь снимают жилье в комнатах с друзьями, т к мало кто может себе позволить арендовать квартиру лично. Не заключают оф брак,чтобы получать бОльшие пособия на детей .
Большинство шведов очень любят выпить. Отпуск 25 дней. Остальное время - только труд!!

2) Ирландия .. Аграрная страна с волшебной сказочной архитектурой (как из фильма Властелин Колец).
Аренда - безумно дорогая. Дома экономически дорого топить и технологии неэнергоэффективны. С каждым домом идет брошурка от хозяина с указанием рекомендаций по отоплению и конечной стоимости.
Половина жилого фонда находится на радоновых почвах. Дома ежегодно проходят проверки на уровень радиации, а он в 4 раза выше нормы.
Медицина на 32 месте в Европе. Специализированного врача в среднем надо ожидать до 18 мес. Лечить стоматологию летают обычно в Польшу.
Транспорт нереально дорогой.
80% страны алкоголики (без преувеличения). Ирландская культура все свободное время проводить в пабах и пить до состояния "в дрова"..
Много агрессивных подростков, нормальным считается развлечение тянуть старый хлам в поле и жечь мега костры ..

3) Британия
Жители и работающие в Лондоне, как оказалось, живут вообще НЕ в Лондоне, а в 50 км агломерации.. Электричка до Лондона и обратно 25 фунтов ( ну недорого так). Большинство домов топят эпизодически и только спальни, и НЕ газом.
Работу негражданину Британии можно найти сразу, но только в сфере уборки. Со старта предлагают 7 фунтов в час ( 4 фунта стоит проезд в Метро или чашка кофе Латте ).
Дипломы наши подтвердить дорого и практически нереально. Девушка фармацевт работает несколько лет на уборке, и пытается найти работу по специальности. А фармация - одна из востребованных..
Все очень дорого. Все живут впритык.

4) Германия. Это борьба за каждый евро в кошельке и строгий, холодный подсчет бюджета ...)
Куда -то выехали большинство трудоспособных ребят из маленьких провинциальных городов.
Немного грустное зрелище - города одних пенсионеров с пустыми, вымытыми шампунем улицами...
Дома топят газом, но ооочень экономят. Топят нормально только спальни, в коридорах и туалете может быть +10. Электричество самое дорогое в ЕС .
Медицина бесплатная ( страховая) только базовая.
Поезд Лейпциг - Берлин (1 час в дороге) 50 евро .
Продукты дороже чем в украине +- на 20% , что в принципе норм!
Молодежь всю жизнь снимает жилье в районе, где удастся найти работу. 1к кв на окраине Лейпцига 700 евро.
Зарплаты средние 1500...
Считается всё. ... Я не мог принимать душ каждый день, тк хозяин говорил, что дорого.
Стрижка, маникюр любимой, сигареты - роскошь...
5)
Польша , Чехия. Жизнь почти как у нас во Львове!!!)
6) Франция. ..когда я задал вопрос о жизни и иммиграции одному достаточно успешному преподавателю одного из ведущих университетов Парижа и первое, что он мне сказал: мясо 25-50 евро. Я не могу себе позволить кушать мясо каждый день. Только трижды в неделю.. Рыба - дороже.

Оказывается МЫ ещё ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕКУЕВО ЖИЛИ В УКРАИНЕ!!!!!

Оказывается
- 2 недели в очереди на запись к лору - это нормально.
- пломба 80 дол - это дешево
- Метро по 8 грн - это бесплатно. . когда я приеду в Киев я первые 2 дня буду десяток раз пересаживаться на Метро и кататься гулять по городу..
- старые фасады домов - это винтаж..
- пробки на дорогах - это пульс жизни!!!!...( лучше чем молчаливые города пенсионеров в Европе)
- неожиданно оказалось что Одесса один из самых зеленых городов Европы. Столько зелени, парков и аллей НЕ видел нигде...
- Латте XL в Сильпо за 0.7 евро - это дешевле воды.
- мясо вырезка Novus 115 грн - это счастье кушать "ведро"..)))
- новая профессия " за копейки" - это пожалуйста...
6000 грн и ты сертифицированный барбер, фотограф, массажист, мастер маникюра, педикюра, йога - инструктор, фитнес тренер, тату мастер, веб дизайнер, иллюстратор, кондитер тортиков, smm ...и тд.и тд .
И идешь спокойно зарабатывать на себя ...
-
+23 градуса зимой в квартире в отопительный сезон - это непозволительная роскошь..

- 80% населения имеют так или иначе свое собственное жилье, или готовы его купить ..

Это реалии Украины несоизмеримые с возможностями аналогичными в ЕС..

А есть источник, откуда это?


В ФБ гуляє. Там чимало моментів, з якими я б ніяк не погодився.
І про медицину в ЄС не зовсім так, точніше зовсім не так. І про м'ясо натринділи (і про 25-50 євро - хіба для стейків, так воно і в нас від 1000 грн; і в Новусі по 115 грн вже ніякої вирізки давно нема)
І про "містечка пенсіонерів" явно прибрехали - можливо і є такі, але ж ніяк не більшість, в мене і одноклассники, і сокурсники, і колеги там є.
І за 6000 грн ти ще не станеш ніким, пройти якість курси не означає стати профі.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31577
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 7524 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1578)
06.06.2022 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.