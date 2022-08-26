Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Суб 13 сер, 2022 13:39

Bobua написав: Не той вже держ.стат., ой не той...

Мало того, що він і досі не дав дані за увесь 2021рік, то ще й про перші 11міс пише, ніби-то було якесь зростання цін на їжу -- майже на 11%!

"А Баба-Яга проти!!"



Річного курсу теж ще нема: www​.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls



Як вже дехто може знати -- я майже десятиліття всі свої витрати записую в ел.таблицю.

Їжа -- то основне. Крім того, відколи перестав рости вгору -- їм майже незмінно. Тому ці витрати можуть бути хоч якось порівнювані з оф.статистикою.



Мої витрати на їжу (гривневі):

2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів").

рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання

2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів

2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів

2016 +14% (+63%сум) // 13.9% 1.899 разів

2017 +19% (+94%сум) // 14.4% 2.172 разів

2018 +14% (121%сум) // 10.9% 2.409 разів

2019 +7.0% (137%сум) // 7.9% 2.599 разів

2020 +2.3% (143%сум) // 2.7% 2.669 разів

2021 -2.4% (136%сум). // ???



Що, що я робив не так!?

Та я ж навіть дорогоцінну гречку щодня їм (вже місяць чи два...)

І олію (ще дорогоціннішу).

І навіть креветки були (таке...) і червона риба (таке...)

От лише кілька днів на рік не їв (було не до того), але решту часу сумлінно нарощував пузико -- тепер треба буде на все літо 2022 піти в гори. Запас вже є.



Схаменися держ.стат.!

У тебе є ще цілий 12-й місяць аби все зробити правильно. Я все пробачу і прощу...

То й що, що вони всі скиглять? Тримайся! Не піддавайся! Правда -- понад усе!! Навіть якщо то приголомшливо гірка правда...

Важко буде. А хто обіцяв, що легко?

Незвично. Жити у світі, ще ціни щороку знижуватимуться.

Але ж до падіння депозитних ставок звикли? До 0.01%. І навіть доплачувати банкам за депозити (німці) -- хоча то таки перебір...

То й до дефляції звикнуть Хоч і нитимуть попервах, що зниження зарплат -- то "геноцид".

Багато складних питань і викликів постане перед людством. Як, наприклад, знищувати зайві гроші у профіцитних бюджетах!?

Або ж, якщо у ₴ -- дефляція, а у $ вираженні -- маленька інфляція, то як рахувати середнє?

Але людство впорається.



Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще.

Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...

А отже, і наявні речі не таким бурхливим потоком йтимуть на смітники.

І, можливо, колись таки вдасться перемістити день екологічного боргу з посеред літа (нині) за межі року.

2019: https://responsiblefuture.com.ua/dlya-u ... ogo-borgu/

і

2021:

"

День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік.

Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня.

" Не той вже держ.стат., ой не той...Мало того, що він і досі не дав дані за увесь 2021рік, то ще й про перші 11міс пише, ніби-то було якесь зростання цін на їжу -- майже на 11%!"А Баба-Яга проти!!"Річного курсу теж ще нема: www​.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xlsЯк вже дехто може знати -- я майже десятиліття всі свої витрати записую в ел.таблицю.Їжа -- то основне. Крім того, відколи перестав рости вгору -- їм майже незмінно. Тому ці витрати можуть бути хоч якось порівнювані з оф.статистикою.2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів").рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів2016 +14% (+63%сум) // 13.9% 1.899 разів2017 +19% (+94%сум) // 14.4% 2.172 разів2018 +14% (121%сум) // 10.9% 2.409 разів2019 +7.0% (137%сум) // 7.9% 2.599 разів2020 +2.3% (143%сум) // 2.7% 2.669 разів2021 -2.4% (136%сум). // ???Що, що я робив не так!?Та я ж навіть дорогоцінну гречку щодня їм (вже місяць чи два...)І олію (ще дорогоціннішу).І навіть креветки були (таке...) і червона риба (таке...)От лише кілька днів на рік не їв (було не до того), але решту часу сумлінно нарощував пузико -- тепер треба буде на все літо 2022 піти в гори. Запас вже є.Схаменися держ.стат.!У тебе є ще цілий 12-й місяць аби все зробити правильно. Я все пробачу і прощу...То й що, що вони всі скиглять? Тримайся! Не піддавайся! Правда -- понад усе!! Навіть якщо то приголомшливо гірка правда...Важко буде. А хто обіцяв, що легко?Незвично. Жити у світі, ще ціни щороку знижуватимуться.Але ж до падіння депозитних ставок звикли? До 0.01%. І навіть доплачувати банкам за депозити (німці) -- хоча то таки перебір...То й до дефляції звикнутьХоч і нитимуть попервах, що зниження зарплат -- то "геноцид".Багато складних питань і викликів постане перед людством. Як, наприклад, знищувати зайві гроші у профіцитних бюджетах!?Або ж, якщо у ₴ -- дефляція, а у $ вираженні -- маленька інфляція, то як рахувати середнє?Але людство впорається.Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще.Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...А отже, і наявні речі не таким бурхливим потоком йтимуть на смітники.І, можливо, колись таки вдасться перемістити день екологічного боргу з посеред літа (нині) за межі року.2019:2021:День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік.Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня.

Ох, жаль, що цього року інфляції не буде -- у війську їжа бзплатна...Лише перші 2.2місяці витрачав гроші на їжу. Вийшло (в середньому) на 2.5% більше, аніж у січні-лютому 2021р. Але не люблю я порівнювати такі короткі періоди. Це ні про що...А ділити ті 2.2міс на середнє за 2021 -- теж не точний результат буде. Бо зимові витрати і середні за рік -- відмінні.Сподіваюсь, що демобілізують до 31грудня, і тоді зможу хоч за 2023 точно порахувати інфляцію відносно 2021. І порівняти її з двома річними від держстату.Точні числа -- вселяють спокійАле от подумалось про інше. Про дивний, підозрілий збіг...2013 і 2021 роки.2013 -- був роком від'ємної інфляції (частки %, але таки ж мінус). Це дефляція.2021 -- офіційно було трошки інфляції, але мої виміри (я їм довіряю більше) показали аж 2% дефляції!А дивний, підозрілий збіг -- вже двічі (з того, що я знаю; непманські, козацькі часи не досліджував) наступного року за дефляційним (в Україні) у кремлядського карлика зривало клямку і він гнав до України орди зомбаків...Причому -- розумних причин для такого свинства він не мав ні у 2014 тоді, ні тим більше у 2022.Зовсім не мав. Ні він, ні його клептократська банда. Вони накрали, і на Заході сховали -- і 2трлн$, і потомство. От який сенс ризикувати всім цим???І це змушує мене згадати окрему категорію фантастичних книг, яку можна класифікувати як "". Це, до речі, назва фант.роману Коліна Вілсона (він є українською і є в інеті). Ще на цю тему читав цикл книг під назвою "Нопалгарт".Якщо коротко -- існують якісь невидимі й невідчутні літаючі тварюки, які живляться людськими стражданнями, і тому капають нам всім на мозок (засилають гнилі ідеї), аби ми наробили біди й мучились.А ще була книга, де в людські мозки телепатично вселялись (для "розваги") якісь іншопланетяни і саме так, напр., у США відбувались розстріли в школах, крамницях і т.п.Путлєр і невеличка зграйка його посіпак, як і всі інші диктатори на Землі -- ідеальний об'єкт для такого впливу. Мінімальною обробкою (якщо оцінювати кількісно) можна тримати в страху всю Землю.Це ж таки стосується і фінансового керівництва решти світу (в т.ч. і "вільного"). Крихітна зграйка людиняк "вирішує", що у світі має бути інфляція, що люди повинні боятись втрати купівельної здатності заощаджень, що повинні багато працювати, а потім бігати як вжалені, купуючи всілякий мотлох (поки не здорожчав), а потім мають жити посеред того мотлоху, не маючи змоги навіть пилюку легко повитирати вдома. Або викидати не використавши. І страждати-страждати-страждати...А ще -- крихітна купка рекламних агентів теж працює на цій "ниві".Якщо є спосіб влізти в мозок -- то зовсім не багатьох людей на Землі треба контролювати, аби вони гарантовано виїли мізки всьому людству...І тут вигулькує Україна з її дефляцією. Двічі.З дефляцією, яка, ставши постійною, дала би змогу людям заспокоїтись, відкласти всі закупи на післязавтра, подумати, чи вони потрібні, ще раз подумати, і ще раз, і полюбити хоч якісь зі вже наявних речей, і виробити власний смак, і не бути маріонеткою... І все це -- замість метушитись, гризти Землю, дивитись як вона вкривається сміттям, і, чомусь, "не могти зупинитись".І от, одразу, щойно у нас дефляція, хворий на голову сусід (малюсінька голова на 140мільйонному тулубі -- це апріорі хвора голова...) -- скаженіє. Чомусь.Може на Землі є ще якісь дефляційні країни, але вони, можливо, непомітні світові, або просто "так ся стало", що саме ми маємо дуже-дуже дебільного сусіда. І йому легко придумати привід аби напасти...Як все це перевірити?Дуже ж просто!Просто треба дуже переконливо попросити (петиція?) керівників у "вільному" світі замінити інфляцію на дефляцію. Наприклад, всього на 2% посунути: з 1% здорожчання на 1% здешевлення. Щороку. Просто трохи менше друкувати і "кількісно пом'якшувати".І виборці там у них не мали би бути проти...І от цікаво, якщо зробити це масово (ЄС+США) і довго (пару років), то чи будуть тоді проблеми в України з московією? Чи, може, вже й не буде сенсу нас збивати на кожній спробі злету...?