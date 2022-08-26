Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 05 чер, 2022 21:58
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Можна. Хоча, це, мабуть, надспоживацтво...
Додано: Пон 06 чер, 2022 07:24
Додано: Пон 06 чер, 2022 07:32
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
сравнение забугорья :
1) Швеция. Все жители Швеции чувствуют себя безопасно и социально защищенно. Медицина на высшем уровне, социальной пенсии достаточно чтобы встретить старость (при условии, что ты пахал всю жизнь). Из минусов: налоги 35-40%. Всю жизнь снимают жилье в комнатах с друзьями, т к мало кто может себе позволить арендовать квартиру лично. Не заключают оф брак,чтобы получать бОльшие пособия на детей .
Большинство шведов очень любят выпить. Отпуск 25 дней. Остальное время - только труд!!
2) Ирландия .. Аграрная страна с волшебной сказочной архитектурой (как из фильма Властелин Колец).
Аренда - безумно дорогая. Дома экономически дорого топить и технологии неэнергоэффективны. С каждым домом идет брошурка от хозяина с указанием рекомендаций по отоплению и конечной стоимости.
Половина жилого фонда находится на радоновых почвах. Дома ежегодно проходят проверки на уровень радиации, а он в 4 раза выше нормы.
Медицина на 32 месте в Европе. Специализированного врача в среднем надо ожидать до 18 мес. Лечить стоматологию летают обычно в Польшу.
Транспорт нереально дорогой.
80% страны алкоголики (без преувеличения). Ирландская культура все свободное время проводить в пабах и пить до состояния "в дрова"..
Много агрессивных подростков, нормальным считается развлечение тянуть старый хлам в поле и жечь мега костры ..
3) Британия
Жители и работающие в Лондоне, как оказалось, живут вообще НЕ в Лондоне, а в 50 км агломерации.. Электричка до Лондона и обратно 25 фунтов ( ну недорого так). Большинство домов топят эпизодически и только спальни, и НЕ газом.
Работу негражданину Британии можно найти сразу, но только в сфере уборки. Со старта предлагают 7 фунтов в час ( 4 фунта стоит проезд в Метро или чашка кофе Латте ).
Дипломы наши подтвердить дорого и практически нереально. Девушка фармацевт работает несколько лет на уборке, и пытается найти работу по специальности. А фармация - одна из востребованных..
Все очень дорого. Все живут впритык.
4) Германия. Это борьба за каждый евро в кошельке и строгий, холодный подсчет бюджета ...)
Куда -то выехали большинство трудоспособных ребят из маленьких провинциальных городов.
Немного грустное зрелище - города одних пенсионеров с пустыми, вымытыми шампунем улицами...
Дома топят газом, но ооочень экономят. Топят нормально только спальни, в коридорах и туалете может быть +10. Электричество самое дорогое в ЕС .
Медицина бесплатная ( страховая) только базовая.
Поезд Лейпциг - Берлин (1 час в дороге) 50 евро .
Продукты дороже чем в украине +- на 20% , что в принципе норм!
Молодежь всю жизнь снимает жилье в районе, где удастся найти работу. 1к кв на окраине Лейпцига 700 евро.
Зарплаты средние 1500...
Считается всё. ... Я не мог принимать душ каждый день, тк хозяин говорил, что дорого.
Стрижка, маникюр любимой, сигареты - роскошь...
5)
Польша , Чехия. Жизнь почти как у нас во Львове!!!)
6) Франция. ..когда я задал вопрос о жизни и иммиграции одному достаточно успешному преподавателю одного из ведущих университетов Парижа и первое, что он мне сказал: мясо 25-50 евро. Я не могу себе позволить кушать мясо каждый день. Только трижды в неделю.. Рыба - дороже.
Оказывается МЫ ещё ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕКУЕВО ЖИЛИ В УКРАИНЕ!!!!!
Оказывается
- 2 недели в очереди на запись к лору - это нормально.
- пломба 80 дол - это дешево
- Метро по 8 грн - это бесплатно. . когда я приеду в Киев я первые 2 дня буду десяток раз пересаживаться на Метро и кататься гулять по городу..
- старые фасады домов - это винтаж..
- пробки на дорогах - это пульс жизни!!!!...( лучше чем молчаливые города пенсионеров в Европе)
- неожиданно оказалось что Одесса один из самых зеленых городов Европы. Столько зелени, парков и аллей НЕ видел нигде...
- Латте XL в Сильпо за 0.7 евро - это дешевле воды.
- мясо вырезка Novus 115 грн - это счастье кушать "ведро"..)))
- новая профессия " за копейки" - это пожалуйста...
6000 грн и ты сертифицированный барбер, фотограф, массажист, мастер маникюра, педикюра, йога - инструктор, фитнес тренер, тату мастер, веб дизайнер, иллюстратор, кондитер тортиков, smm ...и тд.и тд .
И идешь спокойно зарабатывать на себя ...
-
+23 градуса зимой в квартире в отопительный сезон - это непозволительная роскошь..
- 80% населения имеют так или иначе свое собственное жилье, или готовы его купить ..
Это реалии Украины несоизмеримые с возможностями аналогичными в ЕС..©
Додано: Пон 06 чер, 2022 07:35
Додано: Пон 06 чер, 2022 08:16
А есть источник, откуда это?
Додано: Пон 06 чер, 2022 08:20
а метро да, я после Швеции, а потом и Дании первое время киевские цены на транспорт смеялся, а рестораны переспрашивал
Додано: Пон 06 чер, 2022 08:43
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
В ФБ гуляє. Там чимало моментів, з якими я б ніяк не погодився.
І про медицину в ЄС не зовсім так, точніше зовсім не так. І про м'ясо натринділи (і про 25-50 євро - хіба для стейків, так воно і в нас від 1000 грн; і в Новусі по 115 грн вже ніякої вирізки давно нема)
І про "містечка пенсіонерів" явно прибрехали - можливо і є такі, але ж ніяк не більшість, в мене і одноклассники, і сокурсники, і колеги там є.
І за 6000 грн ти ще не станеш ніким, пройти якість курси не означає стати профі.
Додано: Пон 06 чер, 2022 10:46
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Знайшов першоджерело, короче дуже багато маніпуляцій + незнання основ економіки.
Дешеві послуги = низька якість та низькі доходи і стандарти праці працівників.
Дешеві послуги і житло можна знайти і в Сомалі.
Додано: Суб 13 сер, 2022 13:39
Ох, жаль, що цього року інфляції не буде -- у війську їжа бзплатна...
Лише перші 2.2місяці витрачав гроші на їжу. Вийшло (в середньому) на 2.5% більше, аніж у січні-лютому 2021р. Але не люблю я порівнювати такі короткі періоди. Це ні про що...
А ділити ті 2.2міс на середнє за 2021 -- теж не точний результат буде. Бо зимові витрати і середні за рік -- відмінні.
Сподіваюсь, що демобілізують до 31грудня, і тоді зможу хоч за 2023 точно порахувати інфляцію відносно 2021. І порівняти її з двома річними від держстату.
Точні числа -- вселяють спокій
Але от подумалось про інше. Про дивний, підозрілий збіг...
2013 і 2021 роки.
2013 -- був роком від'ємної інфляції (частки %, але таки ж мінус). Це дефляція.
2021 -- офіційно було трошки інфляції, але мої виміри (я їм довіряю більше ) показали аж 2% дефляції!
А дивний, підозрілий збіг -- вже двічі (з того, що я знаю; непманські, козацькі часи не досліджував) наступного року за дефляційним (в Україні) у кремлядського карлика зривало клямку і він гнав до України орди зомбаків...
Причому -- розумних причин для такого свинства він не мав ні у 2014 тоді, ні тим більше у 2022.
Зовсім не мав. Ні він, ні його клептократська банда. Вони накрали, і на Заході сховали -- і 2трлн$, і потомство. От який сенс ризикувати всім цим???
І це змушує мене згадати окрему категорію фантастичних книг, яку можна класифікувати як "паразити свідомості". Це, до речі, назва фант.роману Коліна Вілсона (він є українською і є в інеті). Ще на цю тему читав цикл книг під назвою "Нопалгарт".
Якщо коротко -- існують якісь невидимі й невідчутні літаючі тварюки, які живляться людськими стражданнями, і тому капають нам всім на мозок (засилають гнилі ідеї), аби ми наробили біди й мучились.
А ще була книга, де в людські мозки телепатично вселялись (для "розваги") якісь іншопланетяни і саме так, напр., у США відбувались розстріли в школах, крамницях і т.п.
Путлєр і невеличка зграйка його посіпак, як і всі інші диктатори на Землі -- ідеальний об'єкт для такого впливу. Мінімальною обробкою (якщо оцінювати кількісно) можна тримати в страху всю Землю.
Це ж таки стосується і фінансового керівництва решти світу (в т.ч. і "вільного"). Крихітна зграйка людиняк "вирішує", що у світі має бути інфляція, що люди повинні боятись втрати купівельної здатності заощаджень, що повинні багато працювати, а потім бігати як вжалені, купуючи всілякий мотлох (поки не здорожчав), а потім мають жити посеред того мотлоху, не маючи змоги навіть пилюку легко повитирати вдома. Або викидати не використавши. І страждати-страждати-страждати...
А ще -- крихітна купка рекламних агентів теж працює на цій "ниві".
Якщо є спосіб влізти в мозок -- то зовсім не багатьох людей на Землі треба контролювати, аби вони гарантовано виїли мізки всьому людству...
І тут вигулькує Україна з її дефляцією. Двічі.
З дефляцією, яка, ставши постійною, дала би змогу людям заспокоїтись, відкласти всі закупи на післязавтра, подумати, чи вони потрібні, ще раз подумати, і ще раз, і полюбити хоч якісь зі вже наявних речей, і виробити власний смак, і не бути маріонеткою... І все це -- замість метушитись, гризти Землю, дивитись як вона вкривається сміттям, і, чомусь, "не могти зупинитись".
І от, одразу, щойно у нас дефляція, хворий на голову сусід (малюсінька голова на 140мільйонному тулубі -- це апріорі хвора голова...) -- скаженіє. Чомусь.
Може на Землі є ще якісь дефляційні країни, але вони, можливо, непомітні світові, або просто "так ся стало", що саме ми маємо дуже-дуже дебільного сусіда. І йому легко придумати привід аби напасти...
Як все це перевірити?
Дуже ж просто!
Просто треба дуже переконливо попросити (петиція?) керівників у "вільному" світі замінити інфляцію на дефляцію. Наприклад, всього на 2% посунути: з 1% здорожчання на 1% здешевлення. Щороку. Просто трохи менше друкувати і "кількісно пом'якшувати".
І виборці там у них не мали би бути проти...
І от цікаво, якщо зробити це масово (ЄС+США) і довго (пару років), то чи будуть тоді проблеми в України з московією? Чи, може, вже й не буде сенсу нас збивати на кожній спробі злету...?
Додано: Суб 27 сер, 2022 02:43
Ще дорахував 2021, глянув офіц.інфляцію, і дописав середній курс долярів (НБУ) для кожного року.
Мої витрати на їжу (гривневі):
2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів").
рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання
2014 +15% (+15%сум=1.15разів) // 12.1% (1.121 разів
2015 +24% (+43%сум=1.43разів) // 48.7% (1.667 разів
2016 +14% (+63%сум=1.63разів) // 13.9% (1.899 разів
2017 +19% (+94%сум=1.94разів) // 14.4% (2.172 разів
2018 +14% (121%сум=2.21разів) // 10.9% (2.409 разів
-----
2019 +7.0% (137%сум=2.37разів) // 7.9% (2.599 разів
2020 +2.3% (143%сум=2.43разів) // 2.7% (2.669 разів
2021 -2.4% (136%сум=2.36разів) // 10.8% (2.958 разів
В $ вираженні ціни на їжу (знову ж таки моя статистика!) такі (відносно 2013р):
2013 – базовий, курс 799.3
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2014 77% (в 1.29рази зниження) курс 1188.665950505
2015 52% (1.91р) курс 2184.4694266606
--
2016 51% (1.96р) курс 2555.1334234714
2017 58% (1.72р) курс 2659.6606422619
2018 65% (1.54р) курс 2720.0492375749
-----
2019 73% (1.37р) – але середній курс 25.8456... (+1.15% відносно 2016) – то була якась дика аномалія (навіть у таблиці НБУ цей рік зробили окремою вкладкою..., мабуть і вони шоковані
2020 72% (1.39р) – середн.курс все ще трохи занижений = 26.9575 (+1.36% відносно 2017)
2021 69% (1.44р) -- середн.курс все ще трохи занижений = 27.2862 (+0.32% відносно 2018)
-----
Таке враження від курсу -- ніби за 19-21рр пройшли 16-18рр по другому колу. Дивовижно. І в політиці, і у війську, і навіть у валюті -- всюди стрибнули в минуле. Мдя.
І оце фактичне замороження курсу (у стрибку 21р/18р) -- якраз і може пояснювати аж таке сповільнення інфляції. За три роки (сумарно) для мене їжа здорожчала на 6.85% Якщо розділити це пропорційно по роках (кубічний корінь з 1.0685), то буде по 2.23% інфляції на рік -- до болю схоже на звичайненьку річну інфляцію у всіляких США чи Європах. Kroot-o, що ми так непомітно глобалізувались, і знову мали хоч кілька років невелику інфл...
А що цікаво -- хоч доларові витрати у 2021 й були ледь вищі 2/3 від 2013 року -- а вже було помітно як польські сири стали дешевші українських. Дивовижно. Мабуть, у 2013 ми вже мали неабияк завищені ціни...
Але ще дивніше -- майже увесь народ України одностайно і мало чи не щомісяця стогнав "все подорожчало вдвічі-втричі..."
Та "камон"..., "камоніще!"... -- курс долара за останні повні три роки зріс на 0.32%, то звідки ж в Україні могла взятись інфляція більша аніж у країн Заходу?
Всі числа мені кажуть, що інфляції майже не було. А потім приходять "потерпілери", починають скиглити, не наводять жодних статистичних підтвержень -- і понеслись плачі Ярославн...
У 2022 році точного середнього курсу не буде, на жаль. НБУ зовсім самоусунувся.
Як усереднювати чорний ринок -- не уявляю.
Але якщо припустити, що середній курс буде 36.6 , то це приріст курсу 34%, а от інфляція може бути як, напр., 40% (вся їжа імпортна) або і всього лише 10% -- якщо піти за аналогією 2014р. І ще й урахувати блокаду портів. От справді -- як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний? От як воно може подорожчати всередині країни? За рахунок якої зернової чорної діри буде усунений надлишок пропозиції?
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