Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Вів 20 вер, 2022 16:51

Не зовсім вловив суть проблеми, але маю враження, що все це -- не лише перехідний період внаслідок великої війни, але й ще один прояв сучасного "зубажіння".От мені вело не надто подобаються (крісло замале), але вряди-годи не проти проїхатись. І інколи це було би таки краще аніж громад.транспорт. Або електросамокат.Але ж погляньте скільки чотириколісного "зубожіння" на вулицях.І біля такого я точно їхати не хочу... І тому далі думки про вело не рушу. Хіба що надумаюсь їздити у лісах біля міста, якщо там є умови.Гарний шанс на розвиток велобізнесу (в т.ч. і вітчизняного, який не залежатиме від курсу) може бути лише у цивілізованих містах. Де людям не дозволять "зубожіти" надто вже нахабно. Де місто -- для людей, а не для авто... Тобто -- десь на Заході. Там, де не лише зробили велодоріжки, а вже й запланували заборонити приватні авто в містах. Бо то громадський простір (має бути), а не газова камера влаштовувана власниками автівок...