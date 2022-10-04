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Політика та гроші / Ми просто так скаржимось (за

звичкою), чи ми дійсно бідні? Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні? + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 19202122 Додано: Вів 27 вер, 2022 12:51 Faceless



Не дам.

Самі собі зробіть. Не дам.Самі собі зробіть. Bobua Повідомлень: 1172 З нами з: 24.08.10 Подякував: 97 раз. Подякували: 118 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 12:54

і

#ЩоДеннаРубрика

#ЗубоЖіння

#ЗубоЖителі

#ВсеПропало





і

#Книги



Елізабет Ґілберт

„Місто дівчат”



-- книга про часи довкола ІІ світової. Про війну -- лише побіжні згадки. Вона не в центрі сюжету.

Але дивовижно, як багато схожого на наші часи. Так, ніби хрось дуже зекономив на програмуванні „Матриці”...:



"

японці щойно атакували американський флот у Перл-Гарбор.

До ранку ми вступили у війну.

Джим не мусив іти до війська.

Він міг ухилитися від служби з багатьох причин. По-перше, у його віці мобілізація могла його й не зачепити. По-друге, він був єдиним годувальником овдовілої матері. По-третє, він обіймав високу посаду на шахті, де видобували залізну руду, а під час війни ця промисловість була дуже важлива.

Причин для відтермінування було до кольóру, до вибóру – досить було зупинитися на котрійсь одній.

Але Джим Ларсен мав такий характер, що не міг дозволити, аби інші хлопці йшли воювати замість нього. Його «викували» не так. І тому дев’ятого грудня



,..



Воєнні роки найдужче запам’яталися мені якимось всеохопним відчуттям брутальності. Ми, у Нью-Йорку, не страждали так сильно, як тисячі людей у всьому світі, але у нас більше не залишилося нічого вишуканого: ні масла, ні дорогої м’ясної вирізки, ні якісної косметики, ні модного одягу з Європи. Не залишилося нічого ніжного. Жодних делікатесів.

Війна була гігантським зажерливим колóсом, який відбирав у нас все: не тільки час і зусилля, а й олію, гуму, метал, папір, вугілля. А нам залишав самі рештки. Я чистила зуби кухонною содою. До останньої пари панчіх ставилася так дбайливо, наче ті були передчасно народженими немовлятами. (А коли їх таки спіткав кінець у середині 1943 року, я плюнула й почала щодня ходити у штанах.) У мене з’явилося стільки справ – а шампунь було так важко роздобути, – що я коротко постриглася (дуже подібно до стильної стрижки Едни Паркер Вотсон, скажу чесно) і вже ніколи волосся не відпускала.

Саме під час війни я врешті-решт стала нью-йоркеркою.

Нарешті я навчилася орієнтуватися в місті.

...

Чоловік Едни нічого не вмів. Ні грати – він навіть своїх слів запам’ятати не міг! – ні співати. («Його спів дарує рідкісну нагоду позаздрити глухим», – висловив свій вердикт дядько Біллі.)

...

Розділ двадцять п’ятий

1944 рік добігав кінця. Мені виповнилося двадцять чотири.

Я далі від ранку до ночі працювала на військовій корабельні. Не пам’ятаю, щоб я брала бодай один вихідний.

Я відкладала добрі гроші зі своєї платні, але падала з ніг від утоми, та й витрачати їх не було на що. У мене заледве вистачало сил, щоб грати вечорами в кункен із тіткою Пеґ та Олів. Не раз, добираючись додому з корабельні, я засинала й прокидалася аж у Гарлемі.

Усі вже ледве дихали. Сон перетворився на дорогоцінний скарб, про який усі мріяли, але ніхто його не мав.

Ми знали, що виграємо війну, бо всюди тільки й говорили про те, якого прочухана наші давали німцям і японцям, але не знали, коли вона скінчиться. Та це, звісно, нікого не зупиняло від безкінечних теревенів, даремних пліток і здогадів.

Війна закінчиться до Дня подяки, казали всі довкола.

До Різдва, казали всі довкола.

Та вже настав 1945 рік, а війна все ще тривала.

У нашому театрі при кафетерії «Семмі» ми далі по десять разів на тиждень вбивали Гітлера під час пропагандистських спектаклів, але йому це, схоже, зовсім не заважало.

Не хвилюйтеся, казали всі, до кінця лютого війна скінчиться.

,..



(Флот не міг так просто відправляти хлопців з півдня Тихого океану аж до Брукліну, тож багато вояків роками не бачилися з рідними.) Три Різдва поспіль Френк зустрів на авіаносці.

,..

– Я досі пам’ятаю, як Том тільки прийшов на корабель, – продовжував Френк. – Коли точно то було, не згадаю, навіть не питай. По-моєму, на початку сорок четвертого. Прийшов просто з ферми. Хлопака зі села. Міським було важко, а сільським то взагалі. Більшість із них росли в такій бідності, що годі було навіть уявити. Я думав, що то я бідний, але до тих хлопців мені було далеко. Вони ніколи не бачили стільки харчів, як на кораблі. Мотали за обидві щоки, ніби з голодного краю приїхали. Перший раз у житті не ділили вечерю з десятьма братами. Дехто з них взуття навіть не мав, ходив босий. Акценти різні, я таких навіть не чув. Ледве розумів, що вони говорять. Але в бою вони були як ті чорти. Навіть коли нас не обстрілювали, чорти чортами. Цілий час то кулаками один на одного махали, то пащекували до морпіхів, які адмірала охороняли, коли той був на борту. Вони нічого в тому житті не знали, лиш махати кулаками, розумієш?

,..

– Ми зараз не сперечаємось, Вівіан. Я кажу тобі, що був. Нас тоді вже не перший місяць обстрілювали. Я більше не міг. Я вже давно не міг. ... Я терпіти не міг звуків стрілянини, Вівіан. А це ж навіть не в мене стріляли. Отоді я й став таким, як зараз. Нервуватися почав, сіпатися. Хлопці називали мене Шарпаним.

...

І знаєш, що це означає? Нічого. Просто так склалося. Світ неправильний – ти сам так сказав. Тієї першої ночі. То й стався до свого життя так, як ти кажеш. Світ неправильний. Кожна людина має свій характер – і все. З людьми різне стається. І таке, щó вони не здатні контролювати. Війна з тобою просто сталася. А ти не народжений для того, аби воювати, – і що з того? Нічого.

"





От все один в один!

І ухилятися було (і є) просто. Досі ухилені десь так >90%(95% якщо рахувати лише фронти) працездатних чоловіків. Бо от наразі замість того, аби щомісяця на фронт заїздили нові вояки, а попередні їхали додому, на ~11міс відпустки -- чомусь на фронті одні й ті ж...

Ага, ще ж Тетяна Чорновол воює. І Сігурні Вівер. А ні. Це вже не наша...



І світові нині непросто. От, коли вікриваю канадські сухпайки, то ті харчі, що таки з нормально проставленою датою, мають 2020-2021рр ВВ, або от шведські печивка з 2018-2019 ВВ -- то одразу розумію, що світ дає нам свої найостанніші припаси. НайНеДоторканіші... І це ще й по дружбі! В Канаді -- діаспора, а у Швеції, мабуть, і досі сильні спогади як одностайно укр.народ боровся за волю, коли Мазепа випросив таки у шведів допомогу...

І нарешті я зрозумів, чому деякі військові понавікривали купу британських сухпайків (ці ще з майбутніми датами ВВ!), а потім поховали то все в ямку. З мішком хлібів (він не вижив...) Отже, то було "про запас". А не так просто...



А скільки у нас таких "Шарпаних"... У книзі -- один, а тут бачу зовсім не одного, який смикається навіть від далеких вибухів. І так день за днем. А ротацій нема, і, схоже, й не буде. Що з цього всього вийде? І невже аж 23 (чи 24, чи 24.***...) з 25 чоловіків країни нині "не народжені аби воювати"? І навіть у Московії, хоч там ще з дитинства остаточно мізки виїдають (і без того психопатам) -- а от, теж є проблеми з мобілізацією...



От я лише одного не знав -- що й у тилах у нас так само всім важко. Мабуть. Бо розмови про "клуб50к" (чи вже й "клуб100к"!??) з його ~50% річних прибутку (у валюті!) при всього лиш <30% інфляції (у гривні!), а якщо рахувати у валюті, то це ж може буде навіть і дефляція) -- ці чудеса трошечки ускладнюють сприйняття реальності.. Вона стає якось аж зовсім карикатурною, або навіть і сюрною...







Читайте книги, люди!

От вони навчать вас правильно скаржитись. Аби аж на сльозу пробивало.

"... ні дорогої м’ясної вирізки, ні якісної косметики, ні модного одягу з Європи." -- аж мороз по шкірі.. Неймовірні звірства.



А от ви, панове українці, наразі скаржитесь якось непереконливо... #Війна#ЩоДеннаРубрика#ЗубоЖіння#ЗубоЖителі#ВсеПропало#КнигиЕлізабет Ґілберт„Місто дівчат”-- книга про часи довкола ІІ світової. Про війну -- лише побіжні згадки. Вона не в центрі сюжету.Але дивовижно, як багато схожого на наші часи. Так, ніби хрось дуже зекономив на програмуванні „Матриці”...:От все один в один!І ухилятися було (і є) просто. Досі ухилені десь так >90%(95% якщо рахувати лише фронти) працездатних чоловіків. Бо от наразі замість того, аби щомісяця на фронт заїздили нові вояки, а попередні їхали додому, на ~11міс відпустки -- чомусь на фронті одні й ті ж...Ага, ще ж Тетяна Чорновол воює. І Сігурні Вівер. А ні. Це вже не наша...І світові нині непросто. От, коли вікриваю канадські сухпайки, то ті харчі, що таки з нормально проставленою датою, мають 2020-2021рр ВВ, або от шведські печивка з 2018-2019 ВВ -- то одразу розумію, що світ дає нам свої найостанніші припаси. НайНеДоторканіші... І це ще й по дружбі! В Канаді -- діаспора, а у Швеції, мабуть, і досі сильні спогади як одностайно укр.народ боровся за волю, коли Мазепа випросив таки у шведів допомогу...І нарешті я зрозумів, чому деякі військові понавікривали купу британських сухпайків (ці ще з майбутніми датами ВВ!), а потім поховали то все в ямку. З мішком хлібів (він не вижив...) Отже, то було "про запас". А не так просто...А скільки у нас таких "Шарпаних"... У книзі -- один, а тут бачу зовсім не одного, який смикається навіть від далеких вибухів. І так день за днем. А ротацій нема, і, схоже, й не буде. Що з цього всього вийде? І невже аж 23 (чи 24, чи 24.***...) з 25 чоловіків країни нині "не народжені аби воювати"? І навіть у Московії, хоч там ще з дитинства остаточно мізки виїдають (і без того психопатам) -- а от, теж є проблеми з мобілізацією...От я лише одного не знав -- що й у тилах у нас так само всім важко. Мабуть. Бо розмови про "клуб50к" (чи вже й "клуб100к"!??) з його ~50% річних прибутку (у валюті!) при всього лиш <30% інфляції (у гривні!), а якщо рахувати у валюті, то це ж може буде навіть і дефляція) -- ці чудеса трошечки ускладнюють сприйняття реальності.. Вона стає якось аж зовсім карикатурною, або навіть і сюрною...Читайте книги, люди!От вони навчать вас правильно скаржитись. Аби аж на сльозу пробивало."... ні дорогої м’ясної вирізки, ні якісної косметики, ні модного одягу з Європи." -- аж мороз по шкірі.. Неймовірні звірства.А от ви, панове українці, наразі скаржитесь якось непереконливо... Bobua Повідомлень: 1172 З нами з: 24.08.10 Подякував: 97 раз. Подякували: 118 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 19202122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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