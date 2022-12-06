Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Faceless
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 04 жов, 2022 12:54
#Війна
і
#ЩоДеннаРубрика
#ЗубоЖіння
#ЗубоЖителі
#ВсеПропало
і
#Книги
Елізабет Ґілберт
„Місто дівчат”
-- книга про часи довкола ІІ світової. Про війну -- лише побіжні згадки. Вона не в центрі сюжету.
Але дивовижно, як багато схожого на наші часи. Так, ніби хрось дуже зекономив на програмуванні „Матриці”...:
От все один в один!
І ухилятися було (і є) просто. Досі ухилені десь так >90%(95% якщо рахувати лише фронти) працездатних чоловіків. Бо от наразі замість того, аби щомісяця на фронт заїздили нові вояки, а попередні їхали додому, на ~11міс відпустки -- чомусь на фронті одні й ті ж...
Ага, ще ж Тетяна Чорновол воює. І Сігурні Вівер. А ні. Це вже не наша...
І світові нині непросто. От, коли вікриваю канадські сухпайки, то ті харчі, що таки з нормально проставленою датою, мають 2020-2021рр ВВ, або от шведські печивка з 2018-2019 ВВ -- то одразу розумію, що світ дає нам свої найостанніші припаси. НайНеДоторканіші... І це ще й по дружбі! В Канаді -- діаспора, а у Швеції, мабуть, і досі сильні спогади як одностайно укр.народ боровся за волю, коли Мазепа випросив таки у шведів допомогу...
І нарешті я зрозумів, чому деякі військові понавікривали купу британських сухпайків (ці ще з майбутніми датами ВВ!), а потім поховали то все в ямку. З мішком хлібів (він не вижив...) Отже, то було "про запас". А не так просто...
А скільки у нас таких "Шарпаних"... У книзі -- один, а тут бачу зовсім не одного, який смикається навіть від далеких вибухів. І так день за днем. А ротацій нема, і, схоже, й не буде. Що з цього всього вийде? І невже аж 23 (чи 24, чи 24.***...) з 25 чоловіків країни нині "не народжені аби воювати"? І навіть у Московії, хоч там ще з дитинства остаточно мізки виїдають (і без того психопатам) -- а от, теж є проблеми з мобілізацією...
От я лише одного не знав -- що й у тилах у нас так само всім важко. Мабуть. Бо розмови про "клуб50к" (чи вже й "клуб100к"!??) з його ~50% річних прибутку (у валюті!) при всього лиш <30% інфляції (у гривні!), а якщо рахувати у валюті, то це ж може буде навіть і дефляція) -- ці чудеса трошечки ускладнюють сприйняття реальності.. Вона стає якось аж зовсім карикатурною, або навіть і сюрною...
Читайте книги, люди!
От вони навчать вас правильно скаржитись. Аби аж на сльозу пробивало.
"... ні дорогої м’ясної вирізки, ні якісної косметики, ні модного одягу з Європи." -- аж мороз по шкірі.. Неймовірні звірства.
А от ви, панове українці, наразі скаржитесь якось непереконливо...
Додано: Пон 05 гру, 2022 21:47
#Війна
Цього року скарги були, на жаль, також і справжні -- руйнування, катування, вбивства... :( Увесь спектр "творчості" від москволоти.
Тому, як нам переламати хребет московії -- питання, що цікавить безліч людей в усьому світі. І це зрозуміло, бо з переламаним хребтом вони більше не створюватимуть купи проблем. В ідеалі -- може почнуть читати книги. Хай навіть і свої, гнилотні. Або ж традиційно пиячитимуть. Втім, всім вже буде байдуже.
Але питання не таке просте, як може здатись на перший погляд. Передусім тому, що наразі неясно, чи ж він існує, отой здогадний, гіпотетичний хребет! Багато ознак вказують, що все оте одоробало, вся ракова пухлина на Землі -- якась безхребетна... Погодьтесь, що переламати те чого й нема -- то далеко не просте, не тривіальне завдання...
Втім, пробувати таки треба.
І, можливо, краще було би це робити руками самих москвинів. Їм буде простіше намацати в тому всьому багні залишки хребта і здати його в брухт. За пляшку.
Але треба враховувати, що ідея прямого бунту для москвинів ще страшніша, мабуть, аніж, напр., для [колишніх] білорусів. Отже, потрібна якась хитрість.
От, напр., якщо вкинути в те болото думки, що по залізничних коліях приїдуть "бєндєровци", і підкріпити це незначними інвестиціями в пункти приймання брухту -- то вони самі розберуть, поріжуть, і здадуть ті колії. Якщо натякнути, що нафтобазу підірвуть -- то самі все вичерпають і сховають по гаражах. А потім і підірвуть -- приховати сліди розкрадання. І т.д.
Особливо активним особам, якщо вони ще й мають українське коріння (Кубань, Поволжя) -- можна пообіцяти укр.громадянство.
А якщо десь там, в "странє широкай..." і досі живуть громадяни України (кілька мільйончиків?, мдя...) -- то навпаки, позбавляти їх громадянства, дистанційно, з єдиною умовою його повернення -- якщо зроблять там щось суттєво корисне і матимуть потім фото-відео докази.
В ідеалі московія ще й бамкне по цих ДРГ ядрьоною бомбою. ±123км... Похибочка. На своїй території -- несуттєва. Типу хай бояться надалі.
Отак, зовсім незначними інвестиціями, як мені здається, можна було би повернути їх всіх у середньовіччя. І там і залишити. Назавжди... Все як і хотіли.
...але, наразі таки сподіваюсь, що незворотні втрати України нечисленні.
Та й світ нам неабияк допомагає.
Отже,
#ЩоДеннаРубрика
#ЗубоЖіння
#ЗубоЖителі
#ВсеПропало
Бо надумані скарги цьогоріч таки урізноманітнились.
На жаль, не всі зміг почути, порпаючись у донбаській землі, та відстрілючи необачних тупиків. Тих, що москвини.
Але навіть і почуті -- не витримують критики.
Критика -- див. нижче.
Після стрілки.
Одразу.
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ЇЖА
На їжу витратив (за 11/12 цього року) менше аніж будь-коли від початку ведення ел.таблиці. І до кінця року, схоже, так і не матиму нагоди вийти навіть на рівень 2013року... От недарма таки прогнали Овоча! :)
Втім, це все ще таки не дефляція, на жаль. Просто держава й волонтери годували від березня. І гарно годували. Настільки, що в одному з госпіталів, я прочитав у своїй медичній картці "вгодованість хороша". Дивно, що вони так це формулюють... Напружує ;)
Але ще дивніше, що черги #зубожителів на фронт, по дармову їжу (та ще й величезну зарплату) -- чомусь не було. Крім тих, що бачив ще в березні до військомату. А у наступні місяці, коли вже треба була би заміна -- то вже ні... :(
Отже, не такі вже й голодні, я так розумію?
ТЕПЛО
А от цю цікаву тему (щодо зими, опалення і т.п.) -- неможливо було не почути.
Вона "з кожної праски" ж. :)
Втім, глянув свої записи за минулий рік, і суть проблеми все одно здається незрозумілою.
За зиму 21-22рр я потратив на опалення 40м² менше тисячі кВт*год. Що за нічним тарифом електрики становило менше 700₴. Середня температура була понад 14°С. Що градусів десь так на 20... більше аніж нині в окопах. Тобто -- то було дуже тепло.
Якщо нема електрики, то газом буде по ~9кВт*год/м³, отже, ~111м³==1111₴. І тоді все навіть і простіше, бо можна палити цілий день і не треба думати як зберегти тепло з ранку до ночі.
І це для 40м². А якщо вже протупили і викинули старий котел (той, що працював без автоматики й електрики), то тепер будете опалювати, мабуть, саму лише кухню. Газова плита + баняк з водою. Нехай 18м² площі. Отже, треба 50м³ газу на всю зиму. Це 500₴. І це 50/90д/24год=0.023м³/год -- що трохи складнувато, бо може бути меншим аніж мінімум одного пальника газової плити. Доведеться або жити у спеці, або вимикати час від часу. От і живіть тепер з цим...
До речі, цікаво, скільки нині коштуть хати з печами? Торік на ПриКарпатті (рівнинному) було і по 5к$ (для порівняння -- квартири в IF починались від 12к$). Наразі складно глянути -- інет на донбасах паплюжний...
ЕЛЕКТРИКА (й інфопотік)
Та електрика, що для телефонів, смартфонів, і т.п.
Тут мені особливо складно збагнути скарги, бо у походах горами я жив без 220В і місяць, і навіть два. Притому, що читав щодня книги зі смарта. І Gps часто вмикав.
А мав лише маленьку сонячну батарейку на 1Вт. Взимку треба більшу, та й по всьому -- навіть якщо електрики не буде тижнями. Всього лише навчіться читати книги, бо на іграх смарт надто ненажерливий.
Їжа без тепла, електрики й вогню -- це теж просто. Напр., досить лише замочити коричневу гречку і до ранку вже буде схожа на варену. Зелена гречка ще цікавіша -- добре смакує навіть і сухою-сирою.
Тобто, цього року створені всі умови для мандрів у нірвану...
Яким завгодно шляхом.
Хоч на фронті, встеляючи шлях трупами покидьків, що мріяли про новий геноцид, але насправді розплачуються за минулі. За ГолодоМор.
Хоч вдома. Де вже будь хто не нявкатиме і не паплюжитиме нікчемними припущеннями ніби-то ви ліниві. Бо світла нема, тепла нема -- то вони зі спальників і не вилазитимуть.
Хоч у берлозі (як знайдете вільну від ведмедів). Й у товстелезному спальнику. А краще двох :)
О, як хтось ще не знав, то вона отака:
"
нірва́на
-и, ж.
За уявленнями буддистів – блаженний стан спокою людської душі та повної внутрішньої гармонії, що досягається шляхом повної відмови від усіх життєвих турбот, чуттєвих бажань.
|| Місце, де перебувають душі в такому стані.
|| перен. Стан спокою, блаженства.
Пори́нути у нірва́ну — віддатися стану повного спокою, блаженства.
"
Додано: Вів 06 гру, 2022 11:30
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
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