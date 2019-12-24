RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:15

Наразі спостерігаємо труднощі із входом до мобільного застосунку Sense SuperApp, а також з проведенням операцій р2р та переказів між власними рахунками 😔
Спеціалісти вже залучені до виправлення, й роблять все можливе, аби відновити стабільну роботу!
Перепрошуємо за завдані незручності 🙌🏻

UPDATE: робота застосунку вже відновлена, працюємо в штатному режимі! Дякуємо за розуміння 💙
Sense Bank
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:26

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:відновити стабільну роботу!

В смысле "НЕстабільну"? Потому, что многолетнее стабильное состояние SSA - это то, что сейчас :mrgreen:
moveton
