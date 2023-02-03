Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Пон 11 вер, 2023 15:11

budivelnik написав: Bobua написав: це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків -- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.

але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються..., власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим... це і десятки останніх сторінок, де підприємці намагаються прикритись хоч би сплатою податків -- і це дуже сумно читати, бо просто уявив, що скоро готівку скасують, всі платежі будуть через картки-смартфони, і всі податки братимуть зі споживачів уже без податк.агентів: заплатив 100 за товар, і тут таки зняло і 20 ПДВ і ще якісь там виробничі податки та штрафи, отримав 1000 зарплати -- зняло 220ЄСВ+180ПДФО+15ВЗ.але як житимуть ці підприємці, на що спиратимуться, коли вже не буде можливості хизуватись мільйонами-мільярдами “сплачених” податків? то як потім виправдати своє тилове існування? створенням товарів -- але світ ними перенасичений..., створенням роб.місць -- але родичі не рахуються..., власними податками від власного надспоживання -- але воно є злом, бо нищить екологію, і хвалитись тут і нічим...



Цей абзац чудово показує викривленне розуміння підприємництва...

В першу чергу підприємець це той хто створює майбутнє

Він активний, споживає менше ніж створює

Він ризикує тільки тим що має, але його досягненнями будуть користуватись усі, в той час коли його програш-це тільки його програш і тільки його погіршення власного життя



. Цей абзац чудово показує викривленне розуміння підприємництва...В першу чергу підприємець це той хто створює майбутнєВін активний, споживає менше ніж створюєВін ризикує тільки тим що має, але його досягненнями будуть користуватись усі, в той час коли його програш-це тільки його програш і тільки його погіршення власного життя

Цікаво як у них зі строками...Невже так само безстроково?Бо довічно заганяти на кулемети -- якась погана мотивація.І хай там як -- у них нема реал.причин воювати. Не буде втрат у житті вдома, якщо не воювати.А у нас при окупації запросто пропаде житло (відберуть), гроші (банки та й готівка), здоров`я (катуватимуть), життя (вб`ють...)А воювати нікому вже 18міс+Зубожів народ...Захід має гарну, потужну, точну, дорогу... зброю.І Захід бачить, що в Україні вже 18міс. нікому піти на передову. Аби гарантовано зупиняти просування скотів з АК.Навіщо Заходові ризикувати, що скоти захоплять всю ту гарну, потужну..... зброю? У нашого зубожілого на самозахист народу...Один, один.В України єЗ майже 41млн всього. Причому рахують без Криму.Не треба занижувати базу.Для чого ми кажемо про кордони 91р якщо не рахуємо тих людей? Якщо то укр.території, і якщо там жили укри -- то нині вони повинні воювати за Україну. Мали безліч способів ще з 2014 приїхати і почати.Всі хто виїхали у 2022, але і досі мають укр.громадянство, нерухомість, гроші в банках... -- теж входять в 40млн.Фронти -- це десь 200тис передова (одна неповна сотня позмінно закриває 1.5км) і хай стільки ж позаду (з артою включно). 400тис. 1% від 40млн.Хлопчики в глибоких тилах, у поліції, на словацькому кордоні, в охороні атебешок -- це не військо. Це просто “сесуріті”.А якщо 39.6млн виїде, а лишиться сам фронт, ми ж не будемо казати, що воює 100% населення України? Бо тоді легше відійти в Закарпаття (там вдосталь місця для 400тис), і воювати в Карпатах (там гарно і зручно). Чи будемо таки вважати, що воює1%, а решта 99% на низькому старті -- готові вертатись, щойно тут буде мир і доларові дощі...?Не шукайте зубожіння де його нема. Народу у нас валом. А от войовничість зубожіла...От тут і треба зупинитись.І почитати Айн Ренд.Ще люди оцінять, якщо хвалитись створенням роб.місць.Або товарів, що служать десятиліттями...А хвалитись, що мав 2млн доданої вартості і не платив ПДВ... Бе... Дуже зубожально...Я дав приклад вище. ПДВ списуватимуть з картки покупця напряму в держбюджет.І все. І більше не буде машинок і лізингів за податк.кредити... Навіть для блатних і привладних.