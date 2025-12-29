RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:28

Re: ПриватБанк

В Привіті пропала пропозиція 10% Сільпо. В суботу була покупка, ліміт не вибраний. Наперстночники
valya
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 02:54

А Інтернет-картки не перевипускаються чи що? У меню КДВ та Уні є пункт про перевипуск, а у інтернетки немає. Я сліпий чи так задумано?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:34

  klug написав:А Інтернет-картки не перевипускаються чи що? У меню КДВ та Уні є пункт про перевипуск, а у інтернетки немає. Я сліпий чи так задумано?

Інтернет-картки не випускаються і не перевипускаються. Замість неї вже давно пропонують цифрову, хоч універсальну, хоч для виплат.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:05

  M-Audio написав:Інтернет-картки не випускаються і не перевипускаються.

Перевыпустить, вроде, действительно нельзя. Но почему не выпускаются? У меня пока в Приват24 этот пункт на месте.

  M-Audio написав:Замість неї вже давно пропонують цифрову, хоч універсальну, хоч для виплат.

Она не полная замена. Если не голд, то цифровая валютная только КДВ. Вот тут интернет карта и выручает.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:08

Re: ПриватБанк

Зимові переваги в Буковелі
з 18 грудня 2025 до 31 березня 2026
з картками Mastercard від ПриватБанку

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/zymovi_ ... v_Bukoveli
Зображення
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 10:51

Хто ще не зрозумів, що це дегенеративний банк, то ще раз нагадаю. 30.11 був кешбек в категорії Дім та ремонт 10%, в цей день була зроблена покупка, провелася 7 грудня. Так от, кешбек нарахувався 6%, як у грудні. А якби цієї категорії взагалі б не було, то і кешбеку також. Вони нараховують кешбек тільки на момент фактичного списання, а не предавторизації! А чи це не порушення прав споживачів, це був підвищений кешбек на чорну п'ятницю кілька днів. Тобто, всі покупки в ці дні по-факту просто ніяк не могли провестися одразу і це вже конкретні наперстки від банка-дегенерата. Є сенс накапати на них в НБУ? Сума не дуже велика, але чисто принципово.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:19

Re: ПриватБанк

  Striker написав:Є сенс накапати на них в НБУ?

С интересом почитаю такую жалобу. Она, конечно же, должна содержать точные номера нарушенных статей закона и условий акции кэшбека.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 12:46

  Striker написав:Хто ще не зрозумів, що це дегенеративний банк, то ще раз нагадаю. 30.11 був кешбек в категорії Дім та ремонт 10%, в цей день була зроблена покупка, провелася 7 грудня. Так от, кешбек нарахувався 6%, як у грудні. А якби цієї категорії взагалі б не було, то і кешбеку також. Вони нараховують кешбек тільки на момент фактичного списання, а не предавторизації! А чи це не порушення прав споживачів, це був підвищений кешбек на чорну п'ятницю кілька днів. Тобто, всі покупки в ці дні по-факту просто ніяк не могли провестися одразу і це вже конкретні наперстки від банка-дегенерата. Є сенс накапати на них в НБУ? Сума не дуже велика, але чисто принципово.


Тут треба шукати глибше. Може з операторами поспілкуватись, зазвичай кешбек з'являється відразу після транзакціі.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 13:17

ukr0014959 Ні, я зранку ще знайшов інформацію з чат-боту в Viber. Питання тільки наскільки це законно. Фактично банк вводить в оману клієнта, вказуючи розмір кешбеку в 10%, який нереально отримати.
Зображення
  moveton написав:
  Striker написав:Є сенс накапати на них в НБУ?

С интересом почитаю такую жалобу. Она, конечно же, должна содержать точные номера нарушенных статей закона и условий акции кэшбека.

Ну, я не просто так сюди написав, може вже у когось було подібне. Якщо буде час, то замуймуся пошуком відповідей. Я можу і просто написати в НБУ, як тут на форумі, але не факт, що вони щось розглянуть без конкретики.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 13:44

Re: ПриватБанк

  Striker написав:Я можу і просто написати в НБУ, як тут на форумі, але не факт, що вони щось розглянуть без конкретики.

Ну раз Приват сам подтверждает, что так задумано, то куда уж конкретнее? Только не понятно на что тут жаловаться. Даже получить реально. Всего-то угадать день проводки и купить за неделю (кстати, что это за магазин тормозной такой?) до :)

Кэшбек - это ж по сути подарок. С ним и у других банков боль. Unex норовит даже не начислить, если 100 грн в месяц не набрал, чем противоречит собственным явным условиям. У Globus я с покупки 16 декабря до сих пор не наблюдаю кэшбека по маркетплейсам. Подозреваю, что он вообще не начисляет за покупки в евро, но пока не собрался подтвердить. В его условиях про такое ни гугу...
