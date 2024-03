Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Пон 04 бер, 2024 23:01

Faceless написав: Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"

People have partially satisfied needs and partially unsatisfied needs at the same time, that a lower level need may be only partially met before a higher-level need emerges, and that the order in which needs emerge is not fixed”. “Our needs are interdependent and fluid”, “Any behaviour tends to be determined by several or all of the basic needs simultaneously rather than by only one of them”и в конце концов он пришёл к такому выводу “Human beings live by values; they live for values” с чем согласны абсолютно все современные психологи. Другими словами удовлетворяя низшие потребности автоматического перехода к "высшим" нет. Потому что природа высших потребностей это общечеловеческие ценности (в интерпретации каждого отдельно взятого человека, с поправкой на ту или иную культуру). А низших - физиологические потребности организма.