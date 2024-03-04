Якщо не про їжу, можна ще й про патріотизм просунути. Ось патріоізм це про те, коли люди похилого віку не живуть на злиденну пенсію.
А загалом, не менш потрібні в раціоні злакові.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 бер, 2024 20:37
Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
Якщо не про їжу, можна ще й про патріотизм просунути. Ось патріоізм це про те, коли люди похилого віку не живуть на злиденну пенсію.
А загалом, не менш потрібні в раціоні злакові.
Додано: Пон 04 бер, 2024 21:21
Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
Бідний Маслоу. Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"
Про мраморну яловичину - найбільша продуктові мережа, АТБ, нею не торгує, а накрутила чимало
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:05
про АТБ вже виправили... якраз хотів спитати, скільки ж дискаунтер накручує?
upd про АТБ чия цитата? чи хтось редагує за дві обліківки відразу?
Додано: Пон 04 бер, 2024 23:01
People have partially satisfied needs and partially unsatisfied needs at the same time, that a lower level need may be only partially met before a higher-level need emerges, and that the order in which needs emerge is not fixed”. “Our needs are interdependent and fluid”, “Any behaviour tends to be determined by several or all of the basic needs simultaneously rather than by only one of them”
и в конце концов он пришёл к такому выводу “Human beings live by values; they live for values” с чем согласны абсолютно все современные психологи. Другими словами удовлетворяя низшие потребности автоматического перехода к "высшим" нет. Потому что природа высших потребностей это общечеловеческие ценности (в интерпретации каждого отдельно взятого человека, с поправкой на ту или иную культуру). А низших - физиологические потребности организма.
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