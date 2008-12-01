FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Додано: Сер 03 лип, 2019 20:35

1. - 99% постов удаляются

2. - если ранее даже редактировались "острые углы" - то сейчас просто удаляются.

3. - К сожалею глупость навязанная в обсуждению - возможна пресекаться участниками. Но это ни есть нарушения правил форума. Ни есть нарушением пользовательского соглашения. Ни кто не обсуждает Право на модерацию - но хоть как то в личку стоит уведомлять "За что?"

4. - Каким образом удаются не только в политическом обсуждении, но конкретно по финансовым интересам большого криминала в формировании Законодательной и политической ситуации в Украине. Официальную информацию - доступную в общем доступе?



- Без конкретики сложно.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.