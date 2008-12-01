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FAQ Вопросы участников форума
о модерации: Почему...?

FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:53

Я более, чем толерантный, но в условиях иностранной агрессии, откровенной продажности своих "кукловодов" - проблемно общаться с навязанной глупостью.

Олигофрения (малоумие) — врожденное или рано приобретенное (в первые 3 года жизни) слабоумие, выражается в недоразвитии всей психики, но преимущественно интеллекта. Врожденное слабоумие с признаками недоразвития (олигофрению) принято отличать от деменции — приобретенного слабоумия с распадом психической деятельности.
Олигофрении - Tape Mark
tapemark.narod.ru/psycho/oligofrenii.html

Прошу прощения, за публично оглашенный диагноз, некоторых участников форума.
З причин нефильтрации - отдельных участников форума, как участников финансовой и ... жизни в Украине.
Ни кто не спорит о их статусе Гражданина Украины, правах: https://ntn.ua/ru/products/programs/svi ... 4/20/19170
Но степень влияния, на восприятие окружающими действительности - способности воспринимать горькую действительность, ориентироваться в происходящих процессах...

Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:00

Kudrjavuy відповіла в приват.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:32

  Kudrjavuy написав:Я более, чем толерантный, но в условиях иностранной агрессии, откровенной продажности своих "кукловодов" - проблемно общаться с навязанной глупостью.

Олигофрения (малоумие) — врожденное или рано приобретенное (в первые 3 года жизни) слабоумие, выражается в недоразвитии всей психики, но преимущественно интеллекта. Врожденное слабоумие с признаками недоразвития (олигофрению) принято отличать от деменции — приобретенного слабоумия с распадом психической деятельности.
Олигофрении - Tape Mark
tapemark.narod.ru/psycho/oligofrenii.html

Прошу прощения, за публично оглашенный диагноз, некоторых участников форума.
З причин нефильтрации - отдельных участников форума, как участников финансовой и ... жизни в Украине.
Ни кто не спорит о их статусе Гражданина Украины, правах: https://ntn.ua/ru/products/programs/svi ... 4/20/19170
Но степень влияния, на восприятие окружающими действительности - способности воспринимать горькую действительность, ориентироваться в происходящих процессах...

Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.

Ставя кому-либо подобный диагноз на публичном ресурсе вы, значит, допускаете и разрешаете, чтобы подобный диагноз - олигофрения - ставили и вам?
В контексте, публичного форума, такие диагнозы - это оскорбление, имхо.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:49

Re: FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

  Kudrjavuy написав:Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.

Так мы это и делаем - удаляем периодически вашу писанину
Faceless
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