FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:18

У меня вопрос к модераторам, в первую очередь к Ирине.

Последнее время я часто получаю бан в политической ветке с формулировкой "разжигание религиозной,национальной и пр. ненависти".

Причин в основном было 2 - упоминание Львовского погрома 30 июня 1941г в котором участвовали львовские украинцы и вопрос о войне в Донбассе в которой я пытался выяснить у диванных патриотов готовых воевать до последней капли чужой крови за что ,собственно, там воюют уже 5 лет.

Про разжигание религиозной ненависти с моей стороны, атеиста, абсолютно равнодушного к любой религии, просто смешно, а про другие причины хотел бы услышать, причем не в личку, а здесь, т.к. ответ будет интересен не только мне и на его основании можно будет сделать вывод о целесообразности дальнейшего участия как минимум в политической ветке.

Я знаю, что по правилам форума

4.7. Питання модератору щодо його адміністративних дій задаються винятково через особисті повідомлення або e-mail.

Однако по тем же правилам

3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати.

3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів (як людей, так і організації). Образи - не привід для обговорення і не елемент дискусії. Висловлюйтесь по суті обговорюваної теми. Наш форум призначений для дружнього спілкування, а не для з’ясовування стосунків.

А они нарушаются постоянно и никто за это не наказывается.

Поэтому прошу сделать исключение и один раз публично разъяснить свою позицию.

Мы рождены чтоб Кафку сделать былью