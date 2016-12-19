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FAQ Запитання учасників
форуму про модерацію: Чому...?

FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:56

  Corpocrator написав:Поверніть Zebra

Добрий день, шановний Corpocrator.
Він попросив його заблокувати.

З повагою,
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:13

Невиліковний рецидив

Ірина_ пан Успіх не полишає спроби лише провокувати конфлікти.
Щодня хамить іншим користувачам.
Просте видалення повідомлень йому не допомагає. Він розміщує своє хамство повторно.
На зауваження інших реагує «мені пох».
Прошу радикальних заходів
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 18:39

  Hotab написав:Ірина_ пан Успіх не полишає спроби лише провокувати конфлікти.
Щодня хамить іншим користувачам.
Просте видалення повідомлень йому не допомагає. Він розміщує своє хамство повторно.
На зауваження інших реагує «мені пох».
Прошу радикальних заходів

щоб не провокувати Успіха, забанити всіх, хто йому хамить :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 19:47

  Hotab написав:Ірина_ пан Успіх не полишає спроби лише провокувати конфлікти.
Щодня хамить іншим користувачам.
Просте видалення повідомлень йому не допомагає. Він розміщує своє хамство повторно.
На зауваження інших реагує «мені пох».
Прошу радикальних заходів


Хотаб не хамит пользователю #1 viewtopic.php?p=5708888#p5708888
2 Детройт… які там «компанії»!
Ваш «компаньйон» вас регулярно ставить в неприлічну позицію і страпонить на предмет «військовий мирного часу»

Хотаб не хамит пользователю #2 viewtopic.php?p=5708888#p5708888
Віталя каже «цікаве спілкування», бо в реалі нема друзів і він ненавидить живе спілкування.

Хотаб не хамит пользователю #3 viewtopic.php?p=5709023#p5709023
Я не можу по це тут!! Добре, я натякну: Флай на колінах , дивиться в очі з повагою. Але більш не буде деталей!! У вас нема преміум-аккаунту. Пришліть 50 дол, це на день.

Это только в одной ветке за один день
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:29

anduzenko
Ранок починався так:


  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:До речі, от скажіть: звідки ви оце взяли, що мене не радує (радує, пофіг)? Звідки? Чим саме я це виразив -- що мене не радує?
Покажіть.
хотаб не различает большинства эмоций. Поэтому своими манипуляциями, иногда просто ложью старается вызвать злобу-раздражение (эти эмоции он более-менее распознает). А вы на форуме чрезмеру серьёзны. Это не олимпиада по молекулярной химии.


То чому вас дивує, що далі було так:

Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:я против читать про жизнь хотаба . Это омерзительно.


  vitaliiangel написав:
ты опущенное чмо с однообразными солдафонским шутками, если с тобой ещё кто то общается это какое то чудо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:53

Re: FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

То чому вас дивує, що далі було так:

Я вашу переписку с ним читаю уже третий год. У него кажется ни с кем нет никаких конфликтов, кроме Вас. Вы на общественных началах решили выжить с форума всех несогласных с линией партии?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:20

anduzenko


У него кажется ни с кем нет никаких конфликтов, кроме Вас.


Это неправда, но мне не интересно вас переубеждать)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:30

  anduzenko написав:
То чому вас дивує, що далі було так:

Я вашу переписку с ним читаю уже третий год. У него кажется ни с кем нет никаких конфликтов, кроме Вас. Вы на общественных началах решили выжить с форума всех несогласных с линией партии?

да будет вам. этот конфликт можно прекратить за 1 минуту. Вливайтесь в нашу дружную семью, очень мало мнений, мы ценим каждое.
vitaliiangel
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  #<1 ... 4567
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