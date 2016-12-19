FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

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Додано: Чет 03 кві, 2025 10:58
Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
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mann
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Додано: Чет 03 кві, 2025 11:01
mann написав:Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
У всіх не працює. Технічні проблеми
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Faceless
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Додано: Пон 05 тра, 2025 13:12
Faceless написав:
mann написав:Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
У всіх не працює. Технічні проблеми
Щось затягнулось це... я вже подумав, що мене забанили за щось )
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Rack
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Додано: Вів 01 лип, 2025 19:58
Це під яку категорію можна підвести? Гумор? Сарказм? Класні підколки? Не класні підколки? Тролінг?
Чи все ж звичайнісіньке зоновське бидло.
Що воно робить між нас?
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Hotab
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Ірина_, flom, Модератор
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