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FAQ Запитання учасників
форуму про модерацію: Чому...?

FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 10:58

Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
mann
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:01

Re: FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

mann написав:Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
У всіх не працює. Технічні проблеми
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:12

  Faceless написав:
mann написав:Доброго дня. Підкажить, чому коли я натискаю на Нові повідомлення, пошук непрацює і є надпис "Вибачте, але вам заборонено користуватись пошуковою системою" ?
У всіх не працює. Технічні проблеми

Щось затягнулось це... я вже подумав, що мене забанили за щось )
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 19:58

Може час ставити крапельницю і присиплять?

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Це під яку категорію можна підвести? Гумор? Сарказм? Класні підколки? Не класні підколки? Тролінг?
Чи все ж звичайнісіньке зоновське бидло.
Що воно робить між нас?
Hotab
 
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  #<1 ... 78910
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