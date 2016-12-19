|
FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 01 гру, 2025 21:54
Шановні модератори. Ви напевно бачите, що на форумі є кілька персонажів , які завжди розміщують інформацію лише негативного контексту про державу Україна. При цьому вони часто самі є такі, які виїхали з України повністю, і мета їх діяльності викликає багато питань.
Можливо вам важко розібратись в основних цілях, які вони переслідують, тому вам така памʼятка, щоб грамотно вибудовувати напрямки форуму, якщо він себе позиціонує українським.
1. Негативний інформаційний bias (negativity bias)
Людина навмисне або несвідомо вибирає й поширює лише негативні факти.
Це найбазовіша назва — фокусування на поганому, навіть коли повна картина ширша.
🔹 2. “Doomscrolling production” / генерація катастрофічного контенту
Якщо користувачі буквально постійно шукають і поширюють матеріали про невдачі, програші, «зраду».
Це не просто споживання — а створення потоку катастрофічного контенту для інших.
🔹 3. “Токсичний песимізм” (toxic pessimism)
Коли людина постійно демонструє переконання, що «все погано й буде ще гірше».
При цьому під соусом «чесності» вона фактично підживлює тривожність інших.
🔹 4. “Песимістичний селективний наратив” (selective pessimistic framing)
Вони селекційно обирають тільки негатив, а потім подають це як «баланс».
В реальності це не баланс, а спотворення структури інформації.
🔹 5. “Тривожна інфляція” (anxiety inflation)
Термін у психології медіа — коли хтось систематично збільшує рівень тривоги в аудиторії, навіть не усвідомлюючи цього.
🔹 6. “Негативний інфлюенсмент / негативне інфо-підсилення”
Коли люди свідомо чи несвідомо стають ретрансляторами всього поганого.
У професійних дослідженнях це називають negative amplification.
🔹 7. І якщо за цим ховається політичний мотив — це вже “information laundering / soft propaganda”
Коли негатив подається під виглядом «я просто чесний/реалістичний».
У науці це визначають як інформаційна маніпуляція через вибірковість.
⸻
🧠 Який вплив це має на пересічного читача?
1. Підвищення тривожності та відчуття загальної безнадії.
2. Спотворення реальної картини: здається, ніби погане відбувається постійно і тотально.
3. Емоційне виснаження, цинізм, апатія.
4. Десенсибілізація — люди починають менше реагувати на реальні проблеми.
5. Падіння довіри до всіх джерел, бо створюється відчуття, що «усюди обман».
Будь ласка, не давайте проросійським тролям паразитувати на цьому форумі
Hotab
- Повідомлень: 17303
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2550 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 гру, 2025 09:36
Тільки врахуйте що попереднє повідомлення написано людиною з правом свободного свободного виїзду з України у її 47, яка ним скористалися щоб вивезти з воюючої країни не менш 100 000 євро (одна з форумних медалей була отримана якраз за опис процесу вивезення грошей) і придбати нерухомість в чорногоріїї яка вважається "дачею росіян". Переправила б і більше але ж за її словами шкода банківський % за переказ платити. Такі люди кровно зацікавлені у збереженні існуючого катастрофічного стану речей, про що знову же чесно писав - "як класно жити в країні де середні заробітки на порядок менше власних". вони будуть енергійно з усіх сил розповсюджувати охранітєльськіє методички по пошуку і боротьби з "відьмами"
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 08 гру, 2025 09:47, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
- Повідомлень: 4876
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 205 раз.
Профіль
Шановні Форумчани, ця гілка має назву відповідну її призначенню. Будь ласка, дотримуйтеся правил та розміщуйте тут повідомлення відповідно темі, без переходу на особистості. Завчасно дякуємо!
Дякуємо, пане Hotab, за фідбек, приймемо до уваги.
Модератор
- Модератор Форуму
- Повідомлень: 6347
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 439 раз.
Профіль
Модератор
Передайте фоксу медальку за зрадойопний пост ( 2 місце) про Київ з забитими дошками вікнами. Заїло пасажира, який обирає третій рік нерухомість в Італії
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 08 гру, 2025 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
- Повідомлень: 17303
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2550 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 гру, 2025 10:14
Предлагаю прогнать контент всех юзеров с 10к+ сообщений через ИИ на "наратив", токсичность и цинизм. Непрошедших тест - забанить навсегда, не взирая на форумные медали и государственные награды.
anduzenko
- Повідомлень: 315
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
Профіль
anduzenko починаючи з 300
Hotab
- Повідомлень: 17303
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2550 раз.
Профіль
