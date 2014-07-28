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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 16 жов, 2018 19:52
ЛАД написав:
Народ, не слишком ли серьёзно мы начинаем подходить к конкурсу? Это, в конце концов, не "мисс Вселенная".
Я смотрел и продолжаю смотреть на это как на лёгкое развлечение на фоне серьёзных проблем. И выигрыш или проигрыш меня волнует весьма слабо (это чтобы не сказать совсем не волнует
).
Гораздо интереснее было бы понять за счёт чего сейчас наблюдается откат - увеличился приток валюты (и от кого - от экспортёров? от гастарбайтеров?) или зажали гривню?
Да всех результат не очень волнует, т к это не собственный кошелёк.Тут дело в другом.В определённой справедливости и в доброжелательности к участникам.Вы в карты играли. по серьёзному. на гроши
Знакома ситуация, когда во время игры начинается разборка. что правила неправильные и в другом селе играют не так и т п.Так вот , я как член сборной института по преферансу, расскажу. что когда мы играли с представителями-гостями, то обговаривали даже самые понятные мелочи. относительно которых могли бы возникнуть споры в процессе.например, сколько взяток должен взять вистующий на восьмерной игре.Т к по разным версиям может быть одну или две.
Так же и здесь - никто из участников не должен быть ущемлён, никто не должен сказать. что правила выгодны не ему а другому.Тогда сохранится интерес к обсуждению и продолжению.ЛАД вы не правы и не понимаете простой вещи - голосовалка это ФОРМА того же обсуждения курса, только в оригинальном виде.Причём дающая много положительного.Например, без цифры вы можете понтоваться сколь угодно корча из себя умника, а профунькав. пересидите пару дней в кустах и никто не заметит.А вот с цифрой уже нужно за базар отвечать.Я конечно имею ввиду не вас лично, а любого из нас.Так что смотреть нужно глубже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 16 жов, 2018 19:58
Я прочёл предложения и сформулирую ПЕРВЫЙ, но не окончательный вариант для сыгравших не все этапы.Пропущенные этапы ДО вступления оцениваются как среднее отклонение, а ПОСЛЕ пропуск прибавляет максимальное отклонение по пропущенному этапу(как и было).
ПС вариант с коэффициентами тоже интересен, но нужно подумать и удобно ли его будет реализовывать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 16 жов, 2018 20:20
28.55 моё пальцем в небо... пружина сжимается..пора б уже и импортерам появится , думаю, как появится свежая бюджетная ( напечатанная) гривна, это будет маячком и многие возьмут низкий старт по закупке ..
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lincoln2
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Додано: Вів 16 жов, 2018 20:29
по голосовалке..по пропущенным этапам - среднее
значение отклонения ,еще нужно угадать..
..а тут оно автоматом ...60-70 % думаю в самый раз было бы...
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lincoln2
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Додано: Вів 16 жов, 2018 20:35
lincoln2 написав:
по голосовалке..по пропущенным этапам - среднее
значение отклонения ,еще нужно угадать..
..а тут оно автоматом ...60-70 % думаю в самый раз было бы...
Логично, чтобы иметь средний по стране зароботок многим приходится много работать)
Две минималки самое то)
То есть промежуточный вариант между плохим и средним, был бы справедлив, имхо.
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freeze
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Додано: Вів 16 жов, 2018 21:41
Vitl написав:Я прочёл предложения и сформулирую ПЕРВЫЙ, но не окончательный вариант для сыгравших не все этапы.Пропущенные этапы ДО вступления оцениваются как среднее отклонение, а ПОСЛЕ пропуск прибавляет максимальное отклонение по пропущенному этапу(как и было).
ПС вариант с коэффициентами тоже интересен, но нужно подумать и удобно ли его будет реализовывать...
я наверно присоединяюсь, нужно не среднее брать, а 75% от максималки, для тех кто вступил позже.
изменять правила для пропусков после вступления не нужно. не корректно это. да и сложность возрастает.
ЗЫ. А десятерная вистуется или проверяется? Сколько вистов за двух тузов в прикупе пишем? Сколько в гору за прикуп "в лицо"? ))))))
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kolyuchy
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Додано: Сер 17 жов, 2018 11:28
kolyuchy
ЗЫ. А десятерная вистуется или проверяется? Сколько вистов за двух тузов в прикупе пишем? Сколько в гору за прикуп "в лицо"? ))))))
Проверяется - 20 - 10
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 17 жов, 2018 11:39
Господа, на счёт правил:
за пропуск прогноза лучше всего выставлять такое себе "техническое поражение со счётом 0:3" т.е. в нашем случае это будет отклонение в "1 грн."
это просто для понимания /расчётов/ и справедливо
...
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uaprofi
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:11
lincoln2 написав:
по голосовалке..по пропущенным этапам - среднее
значение отклонения ,еще нужно угадать..
..а тут оно автоматом ...60-70 % думаю в самый раз было бы...
Озвучены 60-70 и 75% от макс.Народ, не забываем. что у нас не стоит задача отпугнуть людей, наоборот каждый пришедший может дать кроме голосовалки полезную мысль по валюте.Поэтому, принимая справедливость, что среднюю тоже не всем дано угадать, присоединюсь к мнению и внесу свою цифру 66,7%, т е две трети.И собственно больше что то выдумывать не имеет большого смысла, т к кроме Чая новых пока нет и в общем всё достаточно справедливо.И если Чай сможет очень точно влучить оставшиеся этапы, то будет победителем года.
ПС и с декабря новички могут голосовать уже просто ради интереса. без оценочных баллов и претензий на приз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:14
Завтра в 18_00 завершим приём курсов, как договаривались.Цена на газ, вероятно, не будет повышена.Но тут кроме меня, уже многие выразили то, что на курс в ближ перспективе это не повлияет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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