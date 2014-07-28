Додано: Сер 12 гру, 2018 22:08

"Отмену" (точнее, ослабление идеологии) начал не Горбачёв, а задолго от него. Хотя на словах не отказывались.Китай от идеологии коммунизма не отказался официально и до сих пор. Но вот не знаю, как их сейчас считать - социалистической или капиталистической страной?Но независимо от того, как их считать, рывок в экономике они совершили очень большой, хотя при власти та же КПК. Такое могло бы случиться и в Союзе. Возможностей для этого было больше. Мозгов не хватило. Или лидеров.Сравнение не совсем корректное как раз РФ и ОАЭ. Страны абсолютно несравнимые ни по климату, ни по территории, ни по количеству населения. Необходимы совершенно другие затраты на инфраструктуру. Поэтому обеспечить уровень жизни как в ОАЭ или у Саудов только за счёт полезных ископаемых в РФ невозможно. Так же, как было в Союзе, и так же, как в Украине.О войне. Я Выразил сомнение в названной Вами цифре 35-38 млн. погибших. Из Вашей ссылки как раз следует, что Жуков требовал беречь людей. Большое количество потерь в войнах России и Союза объясняется как технической отсталостью, так и не-(недо-)развитостью гражданского общества и большим населением (зачем экономить ресурс, которого много).