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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:44
Vitl, чик
- Стакан наполовину пуст!
- Нет, наполовину полон! Alex2007
3. В прошлом году у Петра не было столько перемог, а тут тебе и воин, и патриот, и Томос получил, и транш получил, да и еще курсовая и прочая стабильность в стране.
Воины и патриоты у нас нынче все, с Ляшко и Юлей Пете не сравниться.
Чего стоят одни выступления против продажи земли.
ВП вряд ли добавил к рейтингу. Транш был и в прошлом году + удачное по нашим меркам размещение еврооблиг.
Томос, по-моему, свидетельствует только о том, что от Европы, куда мы вроде стремимся, в общественном развитии мы отстали минимум лет на 300 - религиозные проблемы там были решены ещё тогда. И я слабо представляю себе европейскую страну, где президент лично занимался бы решением каких-то религиозных задач и председательствовал на церковном съезде.
Хотя само по себе отделение от РПЦ, возможно (вероятно), необходимо.Чай
В них вибору немає.
Вони ж розуміють,що Україна веде війну проти Росії.Тому дають транш і на деякі невиконані пункти закривають очі.
На какие? По-моему, они добились выполнения всего, что хотели ( с некоторыми уступками по срокам
повышения цен на газ). И решение по дальнейшему сотрудничеству приняли только после окончательного принятия бюджета. И транш дали в миним. ожидаемом размере, чтобы сохранить возможность серьёзно влиять на выполнение условий.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:16
Появилась дополнительная потребность в гривне у производственных предприятий, которая вызвана сменой юрлица ДТЭК (у нас в Днепре) - требуют предоплату в полном размере без учета переплаты на текущий момент по старому юрлицу - и резким повышением цены на электроэнергию с 01.01.19 с 2,28 гривен за 1 кВт с НДС до 2,76 гривен.
Для нашего небольшого предприятия нужно вытянуть откуда-то 138000 )))) тоже валюту кто-то под это дело продаст
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:42
kolyuchy написав:
Мировая крыза нас не оминэ
.... на нее мы спишем очередное девал (не кратный, а так на "полшишечки", думаю до 32 -35). Но это будет уже после вторых выборов в следующем году. Падение собственных ЗВР? А на что оно повлияет? На карренси борд? Так у нас в стране эти стройные капиталистические теории пока не работают. Мы от плановой экономики и ручного управления далеко не ушли.
А вот отдавать Гагагину по 28 сейчас? Ну не знаю.... Потом откупать по 27.5? Были б у меня доллары в руках я б не отдавал сейчас по 28. И не потому, что ждал пика еще выше. Просто для игр 3 месяца мало. Навар будет в лучшем случае $100 на каждые $3-4к за эти три месяца.
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По первой части полностью согласен.
По второй ...
При вчерашнем размещении ОВГЗ под 20,5% за три месяца при сдаче по 28 (сегодня это, правда, не выйдет, но, думаю, перед НГ или в первых числах вполне, а, может, и выше) и откупе даже по 27,5 можно заработать процентов 7, т.е. с $3-4к за эти три месяца выйдет $210-280, а с $10 тыс. - долларов 700 - не бог весть, но для пассивного дохода вполне неплохо. Риски безусловно есть, но не очень значительные - курс безубытка будет примерно 29,3. Вряд ли курс в марте-начале апреля будет выше 29, если в начале января будет 28. Замораживание выплат по ОВГЗ в это время ещё менее вероятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:43
Vitl
К нашему старому разговору о влиянии транша на курс.
Как видите, отсутствие транша до декабря на курс влияло весьма слабо.
По влиянию вчерашнего решения. Оно очевидно. Но очень понравилось высказывание ДС
. Думаю, все прочитали, но не удержусь от длинной цитаты (вдруг кто прозевал):
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4530899#p4530899
Гривнепатриотичная эйфория на новости о возобновлении сотрудничества с МВФ, подкрепленная активными продажами СКВ экспортерами, у которых проблемы с гривневой ликвидностью при выросшем притоке внешнеторговой выручки из-за рубежа, обвалили курс безналичного «американца», вослед за которым вниз более сдержанным темпом ушел и его наличный «родственник».
Разумеется, «справка от благонадежности» от МВФ, которая «стоит» дороже миллиардных кредитов, не может не радовать. Однако, смею напомнить, что эти деньги подразумевают очень хороший менеджмент и, собственно, начало реальной работы в отечественной экономике.
Эйфория скоро пройдет, деньги упадут на счета Минфина, а остальным, требуется добавить оборотов. В конечном счете курс нацвалюты должен определяться не объемами внешних займов а состоянием отечественной экономике. Это азбучная истина, первым следствием которой в контексте валютного рынка мы ждем терминацию нынешнего обострения ревальвации гривни. Это нужно экспортерам и бюджету. Кроме того, вряд ли кому-то понравится, что новый сезон репатриации дивидендов встретят на фоне более дешевого доллара, получая дополнительные бонусы «на ровном месте».
Насыпали нам прилично - и МВФ, и ЕС, и ВБ. Так что за выплаты внешних долгов в первом полугодии можно особо не переживать. С внутренними гривневыми долгами ситуация, понятно, попроще. При необходимости Минфин перезаймёт под 20+%.
Но самое смешное, что оказалось, у нас и прочие чисто экономические факторы, о кот. мы говорили, на курс влияют весьма слабо (чтобы не сказать, вообще не влияют
). С торгбалансом хреново, с бюджетом не очень, в пенс. фонде денег резко не хватает, ставки по займам зашкаливают, полит. ситуация сомнительная. А курс на месте, и даже гривня слегка укрепляется.
Страна чудес!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:56
SAndriy1 написав:
Появилась дополнительная потребность в гривне у производственных предприятий, которая вызвана сменой юрлица ДТЭК (у нас в Днепре) - требуют предоплату в полном размере без учета переплаты на текущий момент по старому юрлицу - и резким повышением цены на электроэнергию с 01.01.19 с 2,28 гривен за 1 кВт с НДС до 2,76 гривен.
Для нашего небольшого предприятия нужно вытянуть откуда-то 138000 )))) тоже валюту кто-то под это дело продаст
С предоплатой понятно, а на чём основано повышение цены на электроэнергию?
Есть какое-то решение Нацкомиссии? Вроде не слышал.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 15:41
ЛАД написав: SAndriy1 написав:
Появилась дополнительная потребность в гривне у производственных предприятий, которая вызвана сменой юрлица ДТЭК (у нас в Днепре) - требуют предоплату в полном размере без учета переплаты на текущий момент по старому юрлицу - и резким повышением цены на электроэнергию с 01.01.19 с 2,28 гривен за 1 кВт с НДС до 2,76 гривен.
Для нашего небольшого предприятия нужно вытянуть откуда-то 138000 )))) тоже валюту кто-то под это дело продаст
С предоплатой понятно, а на чём основано повышение цены на электроэнергию?
Есть какое-то решение Нацкомиссии? Вроде не слышал.
Может решения и нет - есть счет и срок оплаты до 24.12
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:51
SAndriy1 написав:
......
Может решения и нет - есть счет и срок оплаты до 24.12
У нас же, вроде, пока
цены регулируемые? Выяснять не пробовали?
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:19
Отакої! Можуть підкласти чергову свиню, не собі, а нам звісно.
А тут напевно вже чекали якщо не 27, то 27,5.
Я тим часом пішов і купив трохи на вільну гривню по 27
,84. Як то кажуть, сало треба конвертувати і перепрятать.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:42
ЛАД написав: kolyuchy написав:
Мировая крыза нас не оминэ
.... на нее мы спишем очередное девал (не кратный, а так на "полшишечки", думаю до 32 -35). Но это будет уже после вторых выборов в следующем году. Падение собственных ЗВР? А на что оно повлияет? На карренси борд? Так у нас в стране эти стройные капиталистические теории пока не работают. Мы от плановой экономики и ручного управления далеко не ушли.
А вот отдавать Гагагину по 28 сейчас? Ну не знаю.... Потом откупать по 27.5? Были б у меня доллары в руках я б не отдавал сейчас по 28. И не потому, что ждал пика еще выше. Просто для игр 3 месяца мало. Навар будет в лучшем случае $100 на каждые $3-4к за эти три месяца.
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По первой части полностью согласен.
По второй ...
При вчерашнем размещении ОВГЗ под 20,5% за три месяца при сдаче по 28 (сегодня это, правда, не выйдет, но, думаю, перед НГ или в первых числах вполне, а, может, и выше) и откупе даже по 27,5 можно заработать процентов 7, т.е. с $3-4к за эти три месяца выйдет $210-280, а с $10 тыс. - долларов 700 - не бог весть, но для пассивного дохода вполне неплохо. Риски безусловно есть, но не очень значительные - курс безубытка будет примерно 29,3. Вряд ли курс в марте-начале апреля будет выше 29, если в начале января будет 28. Замораживание выплат по ОВГЗ в это время ещё менее вероятно.
все-равно как-то стремно с ОВГЗ или нет?
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