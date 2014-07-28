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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:46
kolyuchy написав: Alex2007 написав:
В предыдущем сообщении добавил обоснование...
Хотел нажать кнопку "цитата" на том своем посте с прогнозом, и обосновать. По ошибке (баран) нажал "редактировать", до
писал там мысли и потом отправил.
Это просто, чтоб потом не было инсинуаций что я изменил в 0:21 цифру.
А вот это ИМХО очень хороший прецедент.
Если бы тупанул инет и сообщение было отправлено в 00:21, то прогоноз бы не приняли. А вот если тупанул участник - то все ОК и прогноз принимаем?
Я був свідком,що Алекс2007 встиг вчасно написати повідомлення і в 0.21,коли редагував його заради коментаря,то курс не змінив.
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tea
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:50
Действительно отредактировать сообщение можно сколько угодно раз и если дата
ol_zy написав: kolyuchy написав:
Мой прогноз на конец месяца 26.79
редактирования до даты окончания голосования, то вроде как все в порядке, но выходит человек может редактировать и 5 и 10 раз... Может есть смысл faceless-у (или ответственному) с помощью цитаты фиксировать курс.[/quote]
Ну Алекс2007 же написав,що тупонув,натиснув не ту кнопку.Він не змінив курс.Тому на перший раз можно піти назустріч.
Гірше було б,аби не було свідків того,що Алекс2007 вчасно написав повідомлення з курсом.
Тоді б ми всі вранці прокинулись,подивились на його повідомлення,а там час редагування - 0.21.І ніхто б не знав - міняв він курс чи ні.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:51
А существует ли техническая возможность подтвердить, что не было еще одного изменения поста Алекса между 00:00 и 00:21?
Или движок форума сохраняет только время создания поста и время последнего редактирования?
Это очень важно. Если ответ утвердительный я объясню суть тактики после ответа модератора.
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kolyuchy
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:53
tea написав:
Действительно отредактировать сообщение можно сколько угодно раз и если дата
ol_zy написав: kolyuchy написав:
Мой прогноз на конец месяца 26.79
редактирования до даты окончания голосования, то вроде как все в порядке, но выходит человек может редактировать и 5 и 10 раз... Может есть смысл faceless-у (или ответственному) с помощью цитаты фиксировать курс.
Ну Алекс2007 же написав,що тупонув,натиснув не ту кнопку.Він не змінив курс.Тому на перший раз можно піти назустріч.
Гірше було б,аби не було свідків того,що Алекс2007 вчасно написав повідомлення з курсом.
Тоді б ми всі вранці прокинулись,подивились на його повідомлення,а там час редагування - 0.21.І ніхто б не знав - міняв він курс чи ні.[/quote]Пока нет гарантий, что курс не был измен. Я как и все желаю выиграть конкурс. И правила должны быть одни для всех.
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kolyuchy
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:54
freeze написав:
Мне кажется, что к конкурсу стали относиться слишком серьезно, а это всего лишь игра.
kolyuchy
«А эта ветка в последнее время стала напоминать казино. Или даже киоск по продаже билетов лото-забава. Приходится пролистывать кучу страниц обсуждения конкурса, а про курс ни слова.»
Я об этом писал.
По поводу замечания об одном прогнозе без изменения (для облегчения работы Faceless) - соглашусь
Tea - ваши посты прошлый год по тенденции курса в «Контексте...» с интересом читал. Надеюсь , что направленность ваших сообщений может вернуться к прошлогодним (не имею ввиду общение с противоположным полом) )))))
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SAndriy1
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:59
kolyuchy написав:
А существует ли техническая возможность подтвердить, что не было еще одного изменения поста Алекса между 00:00 и 00:21?
Технічної можливості,мабуть,немає.
Повірте мені і Фейслесу на слово,що Алекс2007 не змінював прогноз.
Бо я і Фейслес - прямі конкуренти Алексу,і якби було навпаки,тобто Алекс2007 в 0.21 дійсно змінив прогноз,ми б вдвох перші про це написали і запропонували б анулювати той прогноз Алекса.
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tea
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:05
kolyuchy написав:Пока нет гарантий, что курс не был измен
. Я как и все желаю выиграть конкурс. И правила должны быть одни для всех.
Те,що курс не був змінений,є два свідка.Більш того - прямі конкуренти Алекса2007-Фейслес і Чай.
Якби Алекс змінив курс,ми б перші про це написали.
Давайте на перший раз підемо назустріч Алексу.
А на другий раз попросимо уважніше працювати з кнопками,щоб не було сумнівів у інших учасників.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:36
... думаю, що можна піти на зустріч...... віднестись з розумінням до Алекса2007
- ми ж тут не на пів ляма долярів граєм і не будемо їх тратити за тиждень на Мальдівах!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:38
Не интернет тупанул, а я тупанул,
случайно нажал редактировать вместо цитата. А потом уже понял .
.
Без какого-то умышленного обмана - оно мне не надо.
И форум автоматом пишет "Редагувалось 1 раз
в 0_21". (это походу только админы могут эту подпись менять-убирать, а обычные юзеры ее никак не изменят)
Ну и Чай и Фейслесс заинтересованы максимально к победе , и сразу бы заметили. И много наверно других форумчан прочитали с 23_59 до 0_21.
Если Фейслес выложит какой-то скрин с админ-панели - то буду признателен. Если нужно то можно применить санкции...
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Alex2007
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:43
tea написав: kolyuchy написав:
А существует ли техническая возможность подтвердить, что не было еще одного изменения поста Алекса между 00:00 и 00:21?
Технічної можливості,мабуть,немає.
Повірте мені і Фейслесу на слово,що Алекс2007 не змінював прогноз.
Бо я і Фейслес - прямі конкуренти Алексу,і якби було навпаки,тобто Алекс2007 в 0.21 дійсно змінив прогноз,ми б вдвох перші про це написали і запропонували б анулювати той прогноз Алекса.
Давайте подождем ответ модератора. Скрин мне не нужен. Достаточно информации было ли ЕЩЕ ОДНО ИЗМЕНЕНИЕ между 00:00 И 00:21.
Возможную тактику и почему это важно опишу после ответа на мой вопрос.
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kolyuchy
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