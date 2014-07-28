Додано: Пон 17 чер, 2019 11:10

не вижу предпосылок. чтобы сильно что то изменилось к 30 му июня.Кроме того что будет воскресенье, это нужно учесть.Прогноз 26,80.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.