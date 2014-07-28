А Харків проти! В тому сенсі, що наразі Харків, Кіті роздріб, 24,20.
Від Харкова до Сінуса 40коп.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 17:33
А Харків проти! В тому сенсі, що наразі Харків, Кіті роздріб, 24,20.
Від Харкова до Сінуса 40коп.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Вів 26 лис, 2019 23:14
я абонент юмс-мтс-водафон з 2002 року.
і з власного досвіду знаю що все те що вас злить в київстарі - в них так само
вони йдуть на поступки тільки коли перестаєш користуватися їх послугою.
ЗІ
два роки назад перейшов на київстар. після того як вони ввели послугу два інета в одному пакеті. за 100 грн маю інет на стаціонарі, на смартфоні та додаткову сімку для додаткового пристрою (планшет або модем за бажанням).
а водафон вже запропонував пакет за 30 грн аби тільки повернувся.
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Додано: Суб 30 лис, 2019 08:31
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... цього разу наш модератор, напевно, отримає перше місце....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 30 лис, 2019 15:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Середній курс 24,0533
Підведення підсумків буде в понеділок
Прогнози на 15.12 приймаються до кінця понеділка 02.12
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:02
Но поздравляю с победой)))
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:04
У нас тут в четвертом квартале два снайпера по очереди бьющие в цель - Faceless и Alex2007
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:43
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...трошки з своїм прогнозом пролетів, але.... - не помиляється лише той, хто нічого не робить! ©
- їдемо далі....
... буду першим...
- на середину грудня 23,62
- на кінець грудня/року - 23,78
З прийдешнім Новим 2020 роком!
Успіху всім!
... ну і ялиночку, цього року, можете сміливо прикрашати зеленим - ну ж не здавати його пА 23,хх?!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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