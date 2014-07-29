Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода

Да это было бы хорошим пожеланием для Деда Мороза (пардон, его нынче задекоммунизировали, поэтому для Санта-Клаусы). Пожалуй сегодня передам ему записку такую и крепко выпью за такое Вот только беда - он скорее всего тоже вложился в ОВГЗ и на стороне гривнепатриотов.
Пришло время подвести так сказать промежуточные итоги - так сказать борьба между бездушной машиной и заслуженным экспертом форума по прогнозу курса бакса на 2020 год:
за пол года эксперт ошибся всего на около 29 грн., а бездушная машина накопила почти целых 12 грн. погрешности. Но никто не знает шо нас ждёт до конца года. Поэтому наблюдаем дальше... - рвём лепестки ромашек, кидаем кубики и даже возможно что-то делаем с сиренью... ...и пожелаем участникам победы!!!
uaprofi написав:Пришло время подвести так сказать промежуточные итоги - так сказать борьба между бездушной машиной и заслуженным экспертом форума по прогнозу курса бакса на 2020 год:
за пол года эксперт ошибся всего на около 29 грн., а бездушная машина накопила почти целых 12 грн. погрешности. Но никто не знает шо нас ждёт до конца года. Поэтому наблюдаем дальше... - рвём лепестки ромашек, кидаем кубики и даже возможно что-то делаем с сиренью... ...и пожелаем участникам победы!!!
а каковы были результаты по году 2020 ? что там "эксперт" во второй половине года прогнозировал? Наверное итоговая погрешность по эксперту нарастилась до 50-60 грн, а по случайной функции до 20 ? Т.е. "случайная функция" как ни крути выигрывает?