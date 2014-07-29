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Прогноз курса валют НЕклассическими
(альтернативными) метода

Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 02:41

Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода

собственно начну :lol:
прогноз в Екселе с помощью случайного числа (т.е. функции "=СЛЧИС()")
был получен следующий результат:
25,74₴ 15.01.2020
25,84₴ 31.01.2020
25,18₴ 15.02.2020
25,56₴ 29.02.2020
26,36₴ 15.03.2020
26,34₴ 31.03.2020
27,24₴ 15.04.2020
26,58₴ 30.04.2020
26,98₴ 15.05.2020
27,80₴ 31.05.2020
28,08₴ 15.06.2020
28,56₴ 30.06.2020
28,28₴ 15.07.2020
29,24₴ 31.07.2020
29,26₴ 15.08.2020
30,02₴ 31.08.2020
30,06₴ 15.09.2020
29,14₴ 30.09.2020
29,60₴ 15.10.2020
29,86₴ 31.10.2020
29,54₴ 15.11.2020
30,50₴ 30.11.2020
30,48₴ 15.12.2020
29,58₴ 31.12.2020
будем проверять, на сколько точным окажется такой прогноз )))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 08:21

Re: Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) ме

Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:44

Re: Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) ме

uaprofi написав:собственно начну
прогноз в Екселе с помощью случайного числа (т.е. функции "=СЛЧИС()")
был получен следующий результат:
25,74₴ 15.01.2020
25,84₴ 31.01.2020
25,18₴ 15.02.2020
25,56₴ 29.02.2020
26,36₴ 15.03.2020
26,34₴ 31.03.2020
27,24₴ 15.04.2020
26,58₴ 30.04.2020
26,98₴ 15.05.2020
27,80₴ 31.05.2020
28,08₴ 15.06.2020
28,56₴ 30.06.2020
28,28₴ 15.07.2020
29,24₴ 31.07.2020
29,26₴ 15.08.2020
30,02₴ 31.08.2020
30,06₴ 15.09.2020
29,14₴ 30.09.2020
29,60₴ 15.10.2020
29,86₴ 31.10.2020
29,54₴ 15.11.2020
30,50₴ 30.11.2020
30,48₴ 15.12.2020
29,58₴ 31.12.2020
будем проверять, на сколько точным окажется такой прогноз )))


Вы зафиксируйте прогноз на ветке, где конкурс прогнозов проходит, Орест уже дал такой же прогноз на год.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:01

  uaprofi написав: 25,74₴ 15.01.2020
25,84₴ 31.01.2020
25,18₴ 15.02.2020
25,56₴ 29.02.2020
26,36₴ 15.03.2020
26,34₴ 31.03.2020
27,24₴ 15.04.2020
26,58₴ 30.04.2020
26,98₴ 15.05.2020
27,80₴ 31.05.2020
28,08₴ 15.06.2020
28,56₴ 30.06.2020
28,28₴ 15.07.2020
29,24₴ 31.07.2020
29,26₴ 15.08.2020
30,02₴ 31.08.2020
30,06₴ 15.09.2020
29,14₴ 30.09.2020
29,60₴ 15.10.2020
29,86₴ 31.10.2020
29,54₴ 15.11.2020
30,50₴ 30.11.2020
30,48₴ 15.12.2020
29,58₴ 31.12.2020


Да это было бы хорошим пожеланием для Деда Мороза (пардон, его нынче задекоммунизировали, поэтому для Санта-Клаусы).
Пожалуй сегодня передам ему записку такую и крепко выпью за такое :mrgreen:
Вот только беда - он скорее всего тоже вложился в ОВГЗ и на стороне гривнепатриотов. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:06

Пришло время подвести так сказать промежуточные итоги - так сказать борьба между бездушной машиной и заслуженным экспертом форума по прогнозу курса бакса на 2020 год:

Зображення

за пол года эксперт ошибся всего на около 29 грн., а бездушная машина накопила почти целых 12 грн. погрешности.
Но никто не знает шо нас ждёт до конца года. Поэтому наблюдаем дальше...
- рвём лепестки ромашек, кидаем кубики и даже возможно что-то делаем с сиренью...
...и пожелаем участникам победы!!!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:23

  uaprofi написав:Пришло время подвести так сказать промежуточные итоги - так сказать борьба между бездушной машиной и заслуженным экспертом форума по прогнозу курса бакса на 2020 год:

Зображення

за пол года эксперт ошибся всего на около 29 грн., а бездушная машина накопила почти целых 12 грн. погрешности.
Но никто не знает шо нас ждёт до конца года. Поэтому наблюдаем дальше...
- рвём лепестки ромашек, кидаем кубики и даже возможно что-то делаем с сиренью...
...и пожелаем участникам победы!!!


а каковы были результаты по году 2020 ? что там "эксперт" во второй половине года прогнозировал? Наверное итоговая погрешность по эксперту нарастилась до 50-60 грн, а по случайной функции до 20 ? :mrgreen:
Т.е. "случайная функция" как ни крути выигрывает?
Alex2007
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