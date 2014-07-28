ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

таблички не буде?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:13
а шо делать?
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:36
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:53
Якщо коротко змалювати нинішній стан в Україні, то якось так:
"Крокодил не ловится, не растет кокос.
Плачут богу молятся, не жалея слез.
Плачут богу молятся, не жалея слез.
Крокодил не ловится, не растет кокос.
Вроде не бездельники и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить.
Им бы понедельники взять и отменить.
Вроде не бездельники и могли бы жить."
І ЗЕ-президент вкотре почав триндьож ні про що по зомбоящику і по зомборадіо.
Дивлюся на все це і схоже, треба було робити ставку не на 24,21, а на попередній прогноз (24,48). А десь на горизонті лютого маячить 25.хх.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:02
согласен...23,00 это история
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:24
Господа конкурсанты!
Уже обменки в двух городах (Киеве и Харькове) светят два курса: опт и розница. Причем если в Харькове они отличаются несущественно (24.38 и 24.45), то в Киеве на 15 копеек (24.35 и 24.50). Это уже дает заметную разницу в усредненном курсе (2.5 коп.), а если городов с двумя курсами станет больше, то и разница станет еще существеннее.
Посему предлагаю заранее определиться, на какие курсы будем ориентироваться мы при подведении итогов этапов, пока нет ясности в результатах и соответственно личной заинтересованности.
Я за опт, т.к. считаю этот курс более важным и более адекватным (например, Меняйло дает сейчас по Киеву средний курс 24.3653).
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:55
А что у нашей отслеживаемой конторы считается за ОПТ ? В смысле от каких сумм ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:04
По Харькову - от 500 долларов и от 30000 руб. По Киеву не знаю, но думаю, что суммы тоже реальные.
Востаннє редагувалось AlexTk в Нед 26 січ, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:02
помню, что год назад тоже была функция выбора -между опт и розница
по факту если подходите к обменке (Кит групп)-на табло светят курсы розницы (на сайте-курс опта)
согласен, что опт-это более реальный курс
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
А смысл от "растянутой" розницы. Опт.
Вроде изначально всегда и был опт у нас.
П,С,
Deleted. чтоб не шокировать гривнепатриотов.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 26 січ, 2020 15:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:53
Это я позвонил на ГЛ в Харьков и мне оператор озвучила цифры. Но поскольку она быстро назвала несколько валют, я мог и ошибиться. 500 дол. и 500 евро - это запомнил точно. А 30000, видимо, относилось к рублям, как-то не обратил внимания. Так что прошу прощения, пост подправлю.
Но так или иначе, ориентируемся на опт.
Востаннє редагувалось AlexTk в Нед 26 січ, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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