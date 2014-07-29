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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
15.12.2021- 27.38
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26.75 на 15.12.21
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:06
Як і казав, якщо буде прокол вгору, не вгадаєш.
Прокол.
Повернення до курсу 12-го числа не очікую.
Далі вгору - можливо, бо ж "класика". Але не хотілося б.
Залишу статус кво, себто 27,27 на дату.
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
27.15
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