ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

Додано: Суб 19 лют, 2022 22:32

ulanusa1 написав: Всем привет



Давно хотел зайти, как-то не находил времени. Скучал по вам, форумчанам. Для меня прогнозы на месяц-два не интересны, т.к. все колебания, даже если их угадывать, часто укладываются в спред купли-продажи. Это финансово не интересно. Более долгосрочные прогнозы делать трудно в связи с нестабильной обстановкой.



Если смотреть на курс хотя бы в горизонте года, я по прежнему не вижу причин для существенных колебаний с точки зрения экономики. Торговый баланс пока еще профицитный, хоть и быстро ухудшается в связи с глобальным ростом цен на сырье и энергоносители. Но, к сожалению, есть большие риски военной эскалации и это, конечно, может привести к глубокому падению гривны. Особенно это актуально в случае утраты морских коммуникаций или крупных городов.



Но и сидеть на зеленом матраце "на всякий случай" годами тоже не выход, учитывая скорость роста цен на все вокруг в валюте. Отсюда и идеи по недвиге. В случае эскалации, она может упасть в районах, близких к ведению боевых действий. Поэтому как вариант, можно рассматривать западную Украину, в частности, Львов. Тут в случае эскалации, цены могут вырасти.



В целом, в недвижимости, как и в других рынках, наблюдается сильная валютная инфляция, что позволяет сохранить покупательную способность денег. В долларе цены, конечно, растут очень быстро, но я не считаю это прибылью. Ожидаю, что глобальная валютная инфляция будет ускоряться и дальше, поэтому считать прибыль в валюте становится как-то не правильно. Всем приветДавно хотел зайти, как-то не находил времени. Скучал по вам, форумчанам. Для меня прогнозы на месяц-два не интересны, т.к. все колебания, даже если их угадывать, часто укладываются в спред купли-продажи. Это финансово не интересно. Более долгосрочные прогнозы делать трудно в связи с нестабильной обстановкой.Если смотреть на курс хотя бы в горизонте года, я по прежнему не вижу причин для существенных колебаний с точки зрения экономики. Торговый баланс пока еще профицитный, хоть и быстро ухудшается в связи с глобальным ростом цен на сырье и энергоносители. Но, к сожалению, есть большие риски военной эскалации и это, конечно, может привести к глубокому падению гривны. Особенно это актуально в случае утраты морских коммуникаций или крупных городов.Но и сидеть на зеленом матраце "на всякий случай" годами тоже не выход, учитывая скорость роста цен на все вокруг в валюте. Отсюда и идеи по недвиге. В случае эскалации, она может упасть в районах, близких к ведению боевых действий. Поэтому как вариант, можно рассматривать западную Украину, в частности, Львов. Тут в случае эскалации, цены могут вырасти.В целом, в недвижимости, как и в других рынках, наблюдается сильная валютная инфляция, что позволяет сохранить покупательную способность денег. В долларе цены, конечно, растут очень быстро, но я не считаю это прибылью. Ожидаю, что глобальная валютная инфляция будет ускоряться и дальше, поэтому считать прибыль в валюте становится как-то не правильно.

Хо-хо, вітаю. Скільки літ, скільки зим. Радий читати.В останніх своїх дописах в Контексті... я багато написав про своє бачення курсу (навіть на рік виклав), актуальних фундаментальних чинників, які впливають-будуть впливати на курс, ситуації з геополітичним протистоянням і можливими варіантами розвитку подій як у війні так і в економіці. Повторювати не буду і тягнути сюди цитати також не стану. Якщо цікаво і є час, їх не важко знайти.Напишу трохи про Львів і нерухомість в місті, якщо мова зайшла про такий метод збереженняУ Львові зараз неймовірно багато людей, багато машин з усіх регіонів країни. Очевидно, що багато хто вже перебрався сюди, на всякий випадок. Відділення банків, де є банківські скриньки, в шоці. Зайнято все, кажуть люди з величезними валізами ходили, ледь ногами не трамбували чесно зароблене. Ажіотаж в місті відчувається. Нерухомість теж в ціні, попит великий. Ціни на нерухомість виросли дуже сильно. Є на "багаторічних піках".Щодо самої нерухомості, кілька разів уже писав раніше: все будується з страшними порушеннями технологій і безпеки, якість більшості житла дуже сумнівна; більшість житла будується з неймовірними порушеннями законодавства, в санітарно-захисних зонах, на місці колись дуже шкідливих виробництв, часто в місцях колишніх промислових районів; інфраструктура, транспортний звязок, комунікації відсутні; стоянок чи паркінгів немає. На Сихів уже у вечері треба більше години заїжджати а зранку стільки ж часу виїжджати і тд і тп. "Елітні котеджі" будують в болотянистих ярах де в день немає сонця тільки комарі. Це практично про все нове житло. Те що зараз розпочинають будувати в районі Стрийської-Наукової Козловський, Мельник і решта поважних забудовників має теж дозволи з багатьма порушеннями... як тільки в Львівській області НАРЕШТІ ЗАПРАЦЮЄ профільний регулятор, роботу якого блокують може бути сотні судових справ...В купі з неймовірно високими цінами... Не знаю чи це добра інвестиція. А коли все заспокоїться, а воно швидше всього заспокоїться і ті "резервні помешкання" почнуть продавати? Всі готові до падіння цін в два рази?Хоча, може я і помиляюся