В Україні 1 вересня на третину подорожчає алкоголь

vetka написав: От груза бытия он купит себе чекушку, а не гантели От груза бытия он купит себе чекушку, а не гантели

Это оправдание слабых людей, которые не занимались спортом, а теперь им не хватает мотивации сделать что то большее, чем прийти уставшим с работы.У меня много примеров людей которые имея зп 3000 грн на заводе, выплачивают за 3 года кредит за новую шкоду октавию. Параллельно не брезгуя сделать проводку друзьям, застелить ламинат соседям, смонтировать антенну. Всегда на связи и готовы и полны энергии сорваться на любой проект изучить что то новое. Другой пример мечтал о запорожце, а через 3 года в семье уже 3 машины бизнес класса. Все эти люди похожи чемто, из нищих семей. Не ищут себе оправданий. Не пьют и не курят, и не терпят этого в других. Занимаются спортом. Знакомят хороших людей с хорошими людьми. Улучшают общество вокруг себя.По поводу спортлайфа, да, Вы правы. в Киеве цена 9990 за "премиум" на всю сеть залов. но можно и выбрать 1 локацию и это обойдется 1900 в год (в Киеве есть 3 локации с такими ценами) за полный день(153 грн мес). либо 4500 с бассейном. Пообщайтесь с местными они подскажут как оформить скидку.