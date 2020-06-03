В Україні 1 вересня на третину подорожчає алкоголь
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vetka написав: Ну во первых спрот лайф за 150 грн (как на бордах))) это очень ограниченный набор тренировок и в утреннее время, что далеко не всем подходит. Полноценный абонемент стоит порядка 5000 грн в год. А вообще я с Вами полностью согласна. Но опять таки, человек который еле сводит конца с концами джип с велосипедом не имеет. От груза бытия он купит себе чекушку, а не гантели. Ну вот так устроен человек. Чтобы правильно питаться, нужно иметь много свободного времени на приготовление пищи, опять таки далеко не у всех есть деньги на покупку хлебопечки, и время на выпекания хлеба и приготовления домашних макарон. Все люди разные. Я выше писала пост про занятие спортом.
На мой взгляд, если очень бюджетно, то можно и дома спортзал замутить - отжимания и гантели могут дать очень хороший эффект
vetka написав:От груза бытия он купит себе чекушку, а не гантели
Это оправдание слабых людей, которые не занимались спортом, а теперь им не хватает мотивации сделать что то большее, чем прийти уставшим с работы. У меня много примеров людей которые имея зп 3000 грн на заводе, выплачивают за 3 года кредит за новую шкоду октавию. Параллельно не брезгуя сделать проводку друзьям, застелить ламинат соседям, смонтировать антенну. Всегда на связи и готовы и полны энергии сорваться на любой проект изучить что то новое. Другой пример мечтал о запорожце, а через 3 года в семье уже 3 машины бизнес класса. Все эти люди похожи чемто, из нищих семей. Не ищут себе оправданий. Не пьют и не курят, и не терпят этого в других. Занимаются спортом. Знакомят хороших людей с хорошими людьми. Улучшают общество вокруг себя.
По поводу спортлайфа, да, Вы правы. в Киеве цена 9990 за "премиум" на всю сеть залов. но можно и выбрать 1 локацию и это обойдется 1900 в год (в Киеве есть 3 локации с такими ценами) за полный день(153 грн мес). либо 4500 с бассейном. Пообщайтесь с местными они подскажут как оформить скидку.
Я никого не оправдываю. А писала о том, что только желание самого человека может заставить его бросить пить. Ни дороговизна, ни что угодно не заставит бросить пить, кроме как сам человек. Вот и все, что я хотела сказать. А по-поводу тренажерки, то я хожу в Атлетико лишь потому, что рядом нет спортлайфа...
serega_rubin написав:Это повышение ни на что не повлияет. Пить в Украине уже не модно. Пьют алкоголь низшие, необразованные слои населения и прошлое поколение. Пьющие уже не творят историю, не занимают руководящие места, не добиваются долговременного успеха, их не пускают в группы успешных людей.
Молодежь и средний класс - ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, едят органические продукты, пропагандируют жизнь без вредных привычек. Приятно наблюдать как за последние 10 лет дети и внуки отучили от вредной привычки своих родственников и друзей.
вы видимо в бары давно не заглядывали. людей там что-то меньше не стало))) да и самих питейных заведений только больше и больше становится