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В Україні 1 вересня на
третину подорожчає алкоголь

В Україні 1 вересня на третину подорожчає алкоголь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2015 11:06

  vetka написав: Ну во первых спрот лайф за 150 грн (как на бордах))) это очень ограниченный набор тренировок и в утреннее время, что далеко не всем подходит. Полноценный абонемент стоит порядка 5000 грн в год. А вообще я с Вами полностью согласна. Но опять таки, человек который еле сводит конца с концами джип с велосипедом не имеет. От груза бытия он купит себе чекушку, а не гантели. Ну вот так устроен человек. Чтобы правильно питаться, нужно иметь много свободного времени на приготовление пищи, опять таки далеко не у всех есть деньги на покупку хлебопечки, и время на выпекания хлеба и приготовления домашних макарон. Все люди разные. Я выше писала пост про занятие спортом.

На мой взгляд, если очень бюджетно, то можно и дома спортзал замутить - отжимания и гантели могут дать очень хороший эффект
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2015 11:16

  serega_rubin написав:
  vetka написав:От груза бытия он купит себе чекушку, а не гантели

Это оправдание слабых людей, которые не занимались спортом, а теперь им не хватает мотивации сделать что то большее, чем прийти уставшим с работы.
У меня много примеров людей которые имея зп 3000 грн на заводе, выплачивают за 3 года кредит за новую шкоду октавию. Параллельно не брезгуя сделать проводку друзьям, застелить ламинат соседям, смонтировать антенну. Всегда на связи и готовы и полны энергии сорваться на любой проект изучить что то новое. Другой пример мечтал о запорожце, а через 3 года в семье уже 3 машины бизнес класса. Все эти люди похожи чемто, из нищих семей. Не ищут себе оправданий. Не пьют и не курят, и не терпят этого в других. Занимаются спортом. Знакомят хороших людей с хорошими людьми. Улучшают общество вокруг себя.

По поводу спортлайфа, да, Вы правы. в Киеве цена 9990 за "премиум" на всю сеть залов. но можно и выбрать 1 локацию и это обойдется 1900 в год (в Киеве есть 3 локации с такими ценами) за полный день(153 грн мес). либо 4500 с бассейном. Пообщайтесь с местными они подскажут как оформить скидку.

Я никого не оправдываю. А писала о том, что только желание самого человека может заставить его бросить пить. Ни дороговизна, ни что угодно не заставит бросить пить, кроме как сам человек. Вот и все, что я хотела сказать.
А по-поводу тренажерки, то я хожу в Атлетико лишь потому, что рядом нет спортлайфа...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2015 14:52

  Правдоруб написав:А почему тишина про то, что мясо подорожало, яйца, и всё остальное тоже?

Наверное потому, что это брехня. У нас на рынке за последний месяц цены на "мясо, яйца и все остальное" держатся на одном уровне.
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2015 15:57

ну и хорошо
всегда пил контрабас и буду дальше
а он даже в долларах подешевел)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2015 16:16

  odessit2007 написав:ну и хорошо
всегда пил контрабас и буду дальше

останнім часом мало везуть якісного вина. напевно впав попит.
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2015 16:40

  Banderlog написав:
  odessit2007 написав:ну и хорошо
всегда пил контрабас и буду дальше

останнім часом мало везуть якісного вина. напевно впав попит.


Когда-то в 80-е хорошо шел одеколон Березка.
Шипр не котировался, подороже был, да и отрыжка тяжелая с горьковатыми древесными нотами.

Пы Сы Не сочтите за рекламу одеколона Березка
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2015 17:00

  freeze написав:Шипр не котировался, подороже был, да и отрыжка тяжелая с горьковатыми древесными нотами.
Пы Сы Не сочтите за рекламу одеколона Березка

Що це Вас потянуло на ретро?Хоча...
для любителів одеколону з нотками... недавно бачив в супермаркеті ампули "коньяк". розвоедете спирт і отримаєте прекрасний напиток з насиченим гармонійним смаком. :lol:
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2015 19:47

  serega_rubin написав:Это повышение ни на что не повлияет. Пить в Украине уже не модно. Пьют алкоголь низшие, необразованные слои населения и прошлое поколение. Пьющие уже не творят историю, не занимают руководящие места, не добиваются долговременного успеха, их не пускают в группы успешных людей.

Молодежь и средний класс - ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, едят органические продукты, пропагандируют жизнь без вредных привычек. Приятно наблюдать как за последние 10 лет дети и внуки отучили от вредной привычки своих родственников и друзей.

:lol: вы видимо в бары давно не заглядывали. людей там что-то меньше не стало))) да и самих питейных заведений только больше и больше становится
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:49

Re: В Україні 1 вересня на третину подорожчає алкоголь

  freeze написав:и вкусить, а за тем текила пошла.
И самое главное - это норма, никогда не напивался.

Поддерживаю, выпить хороший алкоголь это не будет означать что ты алкоголик.
Часто покупаю элитный алкоголь виски, дорогой коньяк, текилу, ром.
С лаймом самое то.
cikos
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