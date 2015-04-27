PayPal сделал комиссию в пять долларов за акцию! Грабеж!!!!!

Додано: Сер 16 вер, 2015 20:33

PayPal показал истинное лицо, кинув своих инвесторов.

Хочу предупредить всех трейдеров, о случившейся со мной истории, чтобы сделали определенные выводы о дальнейшей работе с этой компанией!!

Я торговал акциями компании Пейпал, которые недавно сообщили о проведении IPO и отделении от компании eBay. С 16 на 17 сентября, компания PayPal сделала комиссию 5% за акцию. Это связано с тем, что с завтрашнего дня повышается процентная ставка, в результате чего доллар начнет ослабевать и чтобы не лопнуть как мыльный пузырь, компания PayPal сделала этот подлый ход, чем фактически кинула всех своих инвесторов. Это просто развод своих же инвесторов! 5% за акцию, а все было так многообещающе. Теперь с этой компанией всё понятно, это просто очередной «пузырь», который разводит инвесторов на деньги.