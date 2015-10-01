Курси валют у Києві

Додано: Сер 14 лис, 2018 16:26

Дата: 14 ноября 2018 г. 16.23

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,95/27,98 UAH/USD (с утра 28,00/28,03 UAH/USD, к полудню 27,96/28,02 UAH/USD)

€ 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра 31,50/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. Город заносит снегом, затрудняя валютообменные операции.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка снижали действующие цены, реагируя на стартовавший с самого открытия откат курса «американца» на межбанке.



На 11.47 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в пара доллар-гривня и евро-гривня, сообразно настроениям на межбанке: 27,96/28,02 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Из-за снегопада город стоит в пробках, это препятствует работе валютчиков.



После обеда на киевском наличном рынке сохранился нисходящий тренд в наличной паре доллар-гривня, идя «параллельным путем» с рынком «зеленого» безнала, а также в рамках мероприятий по выравниванию спроса и оферов.



Последнее удалось киевлянам в полной мере – по итогам среды на местном рынке баланс покупок и продаж, который, однако, не спас ликвидность от заметных потерь: обороты, заслужив «тройку с минусом», ухудшили показатели предыдущей сессии.

Со слов столичных валютчиков, из-за непогоды и дорожных пробок можно было смело не выходить на работу в эту среду.