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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:36
Дата: 13 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 28,04/28,08 UAH/USD
EUR 31,50/31,80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:30
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:33
Дата: 13 ноября 2018 г. 16.25
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,00-02/28,08-10 UAH/USD (с утра 28,04/28,08 UAH/USD, к полудню 28,03-04/28,07-08 UAH/USD)
€ 31,50/31,80 UAH/EUR (с утра 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка снижали действующие цены, реагируя на стартовавший с 11.05 Киева откат курса «американца» на межбанке.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.
После обеда на киевском наличном рынке сохранился нисходящий тренд в наличной паре доллар-гривня, идя «параллельным путем» с рынком «зеленого» безнала, а также в рамках мероприятий по выравниванию спроса и оферов.
Последнее удалось киевлянам в полной мере – по итогам вторника на местном рынке баланс покупок и продаж, который обеспечил прогресс на участке ликвидности: обороты, заслужив «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:24
Дата: 14 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.20
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,03 UAH/USD
EUR 31,55/31,75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. Город заносит снежком.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:06
На 11.47 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в пара доллар-гривня и евро-гривня, сообразно настроениям на межбанке: 27,96/28,02 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Из-за снегопада город стоит в пробках, это препятствует работе валютчиков.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:26
Дата: 14 ноября 2018 г. 16.23
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,95/27,98 UAH/USD (с утра 28,00/28,03 UAH/USD, к полудню 27,96/28,02 UAH/USD)
€ 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра 31,50/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. Город заносит снегом, затрудняя валютообменные операции.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка снижали действующие цены, реагируя на стартовавший с самого открытия откат курса «американца» на межбанке.
На 11.47 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в пара доллар-гривня и евро-гривня, сообразно настроениям на межбанке: 27,96/28,02 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Из-за снегопада город стоит в пробках, это препятствует работе валютчиков.
После обеда на киевском наличном рынке сохранился нисходящий тренд в наличной паре доллар-гривня, идя «параллельным путем» с рынком «зеленого» безнала, а также в рамках мероприятий по выравниванию спроса и оферов.
Последнее удалось киевлянам в полной мере – по итогам среды на местном рынке баланс покупок и продаж, который, однако, не спас ликвидность от заметных потерь: обороты, заслужив «тройку с минусом», ухудшили показатели предыдущей сессии.
Со слов столичных валютчиков, из-за непогоды и дорожных пробок можно было смело не выходить на работу в эту среду.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:00
Дата: 15 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.52
Мелкий опт «неформал»
$ 27,87/27,92 UAH/USD
EUR 31,50/31,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе нехватка гривни.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 12:16
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но вялой торговле: 27,87/27,92 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Дефицит гривневого инструмента.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:32
Дата: 15 ноября 2018 г. 16.30
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,90/27,93 UAH/USD (с утра 27,87/27,92 UAH/USD, к полудню 27,87/27,92 UAH/USD)
€ 31,55/31,70 UAH/EUR (с утра 31,50/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе нехватка гривни.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка «не трогали» цены открытия – в этом не было нужды из-за равновесной торговли в паре доллар-гривня.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной, но вялой торговле: 27,87/27,92 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Дефицит гривневого инструмента.
После обеда на киевском наличном рынке появилась толика «свежей» гривневой ликвидности, немного приподняв активность покупателей. Это вызвало незначительное предфинишное подорожание в пара доллар-гривня и евро-гривня.
По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, способствуя незначительному прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от «неформалов» столичного опта «тройку с плюсом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
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