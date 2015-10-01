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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:03
Дата: 23 января 2019 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,83/27,88 UAH/USD (с утра - 27,78/27,84 UAH/USD, к полудню - 27,81/27,86 UAH/USD)
€ – 31,67/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,73 UAH/EUR, к полудню - 31,64/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,414 UAH/RUB)
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Додано: Сер 23 січ, 2019 18:33
Дата: 23 января 2019 г. на 18.32
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,80/27,93 UAH/USD (с утра - 27,78/27,84 UAH/USD, к полудню - 27,81/27,86 UAH/USD)
€ – 31,58/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,73 UAH/EUR, к полудню - 31,64/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,414 UAH/RUB)
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70247
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4511 раз.
- Подякували: 8213 раз.
-
- Профіль
-
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