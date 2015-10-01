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Курси валют у Хмельницькому

Курси валют у Хмельницькому
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2015 13:31

Курси валют у Хмельницькому

Хмельницкий – 22,50/25,58 UAH/USD, евро – 25,10/25,50 UAH/EUR, рубль - 0,340/0,355 RUB/USD
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2015 16:23

Re: Курси валют у Хмельницькому

На вещевом рынке сегодня под закрытие можно было взять $ по 25.58
alabay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2015 13:10

Курс доллара в банках г. Хмельницкий
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2016 13:04

курс

У нас курс USD 24.61 24.79
EUR 27.36 27.54
andydysty
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:32

по 26.30 на овочевому
Dimastuy10
 
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