Добрый вечер!
Кривбасс заканчивает так:
доллар - 25,10/25,25, евро – 27,10/27,50, рупь - 0,35/0,36
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 25 гру, 2015 17:45
Добрый вечер!
Кривбасс заканчивает так:
доллар - 25,10/25,25, евро – 27,10/27,50, рупь - 0,35/0,36
Додано: П'ят 05 лют, 2016 15:40
По имеющейся информации, курс доллара в г. Кривой Рог 26,66 на 26,73
Додано: Пон 22 лют, 2016 13:13
Доброго дня!
рынок Вечерний доллар - 26,90/27,30
рынок Соцгород доллар - 27,10/27,25, евро – 29,85/30,15, рупь - 0,353/0,360
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:38
Re: Курси валют у Кривому Розі
Доброго дня!
Курси валют в Кривбасі
USD / UAH 34,80/35,30
EUR / UAH 37,10/37,70
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