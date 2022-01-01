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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 06:49

  Hotab написав:
  adeges написав:Я вже десь рік практично повністю відмовився від розрахунків картами Райфу за кордоном (крім випадків коли кешбек ну дуже великий). 1% прихованої у курсі комісії цьому дуже допомагають. Тепер кормлю моно і пумб

За кордоном мабуть найрозумніше це платити картою євровою, якщо покупки в зоні євро або і просто в Європі. Це дає гнучкість курсу (поповнювати її коли євро просідає, як сьогодні) , да і курс конвертації карток чомусь завжди гірший ніж звичайний валютообмін в додатку. Ну і дійсно, все частіше це не Райф для цих цілей, коли ВЖЕ там. Квиток , букінг (що дає опцію туристичного страхування) - так, але далі в бік карту.


Різниця курсів - це унікальна фіча Райфу. У всіх інших - жодної різниці. Я і так задовго фактично щомісяця субсидіював Райф на 500+ грн, іноді майже 1000
adeges
 
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  #<1 ... 322323324325
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