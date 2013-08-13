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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:53

UX-2019
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:15

Налог на дивиденды

  St/2 написав:
Не важно какой размер капитала, важен его тренд.
Инвестиции это не просто купить индекс акций или корзину акций, в этом диверсификации нет.
Нужно собрать сразу 3 фактора, рост ВВП (пусть и монетарный), процентные ставки (бонды сейчас можно не торопится покупать), сырье (золото самый простой пример, есть еще акции бонды ЕМ). Самый простой портфель, без каких либо подгонок, просто по 1/3, акции США, 10ти летние Трежерис и золото.
Зображення

Доходность не о чем по сравнению с теслами и битками, но он везет в прекрасное далеко. И главное. Без налогов.


Без налогов - это как? Дивиденды всё-таки капают от того же VOO или SPY. Уже ж в таком случае надо заморачиваться с декларацией и т.п. волокитой?
romazhab
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