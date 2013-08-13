Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 написав: Не важно какой размер капитала, важен его тренд. Инвестиции это не просто купить индекс акций или корзину акций, в этом диверсификации нет. Нужно собрать сразу 3 фактора, рост ВВП (пусть и монетарный), процентные ставки (бонды сейчас можно не торопится покупать), сырье (золото самый простой пример, есть еще акции бонды ЕМ). Самый простой портфель, без каких либо подгонок, просто по 1/3, акции США, 10ти летние Трежерис и золото.
Доходность не о чем по сравнению с теслами и битками, но он везет в прекрасное далеко. И главное. Без налогов.
Без налогов - это как? Дивиденды всё-таки капают от того же VOO или SPY. Уже ж в таком случае надо заморачиваться с декларацией и т.п. волокитой?