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Инвестиции: как
выбрать брокера?

Инвестиции: как выбрать брокера?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:14

Инвестиции: как выбрать брокера?



В рамках рубрики "Жить на проценты", «Минфин» начал проект с собственными инвестициями. Мы будем вкладывать деньги в разные инструменты и делиться нашим опытом, в том числе негативным.

00:00 В это видео мы расскажем о фондовом рынке, а именно о том, как выбрать брокера для покупки акций, расскажем об их комиссиях и условиях сотрудничества.
00:55 С чего нужно начать инвестиции на фондовом рынке?
01:54 Как выбрать брокера, с которым лучше всего работать?
02:43 Interactive Brokers
03:17 Exante
03:57 Freedom Finance
Далеко не каждый брокер может работать с гражданами Украины.
04:18 Украинские компании, которые позволяют покупать акции иностранных компаний
05:12 Субброкер Универ
05:33 Субброкер Svit Invest
06:19 Субброкер Арт капитал
06:58 Как, покупая акции, не стать жертвой мошенников
08:29 Стоит ли сейчас покупать акции Tesla
08:55 Советы начинающим инвесторам
Ірина_
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