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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:14
Инвестиции: как выбрать брокера?
В рамках рубрики "Жить на проценты", «Минфин» начал проект с собственными инвестициями. Мы будем вкладывать деньги в разные инструменты и делиться нашим опытом, в том числе негативным.
00:00 В это видео мы расскажем о фондовом рынке, а именно о том, как выбрать брокера для покупки акций, расскажем об их комиссиях и условиях сотрудничества.
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