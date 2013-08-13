Инвестиции на рынках США. ETF.

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 чер, 2021 08:53
Додано: Пон 17 січ, 2022 17:15
Налог на дивиденды
Без налогов - это как? Дивиденды всё-таки капают от того же VOO или SPY. Уже ж в таком случае надо заморачиваться с декларацией и т.п. волокитой?
Додано: Пон 17 січ, 2022 20:55
Додано: Нед 20 лют, 2022 17:18
Подскажите, три вопроса. Поскольку вы явно гуру с багажом опыта
1. на сегодняшний день us small cap и LT Treasury чем современным низконалоговым на долгосрок заменить (8-12 лет)? VTI и TLT 50/50? (Реинвестиция девидендов)
2. какой ваш совет по этой пропорции когда только решились стартовать в инвестициях? Особенно в преддверии повышения ставок фрс. На вашем графике прям входи уже и за 10 лет никуда кроме вверх не пойдёт..
3. Ваше отношение к вечн портфелю? 30/40/15/7.5/7.5. В котором я б слегка на 10 % увеличила б долю VTI и уменьшила б на 10% долю TLT (для чуть агресивнее набора высоты с практически не изменной волантильностью)
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