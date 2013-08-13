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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:53

UX-2019
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:15

Налог на дивиденды

  St/2 написав:
Не важно какой размер капитала, важен его тренд.
Инвестиции это не просто купить индекс акций или корзину акций, в этом диверсификации нет.
Нужно собрать сразу 3 фактора, рост ВВП (пусть и монетарный), процентные ставки (бонды сейчас можно не торопится покупать), сырье (золото самый простой пример, есть еще акции бонды ЕМ). Самый простой портфель, без каких либо подгонок, просто по 1/3, акции США, 10ти летние Трежерис и золото.
Зображення

Доходность не о чем по сравнению с теслами и битками, но он везет в прекрасное далеко. И главное. Без налогов.


Без налогов - это как? Дивиденды всё-таки капают от того же VOO или SPY. Уже ж в таком случае надо заморачиваться с декларацией и т.п. волокитой?
romazhab
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 20:55

  romazhab написав:
Без налогов - это как? Дивиденды всё-таки капают от того же VOO или SPY. Уже ж в таком случае надо заморачиваться с декларацией и т.п. волокитой?

Есть ирландские етф которые не распределяют дивы, а реинвестируют их
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:18

  St/2 написав:При создании ориентиров я предпочитаю смотреть на средние за 50 лет
Зображення
Вот на такие результаты стоит рассчитывать планируя инвестирование на 25+

Подскажите, три вопроса. Поскольку вы явно гуру с багажом опыта
1. на сегодняшний день us small cap и LT Treasury чем современным низконалоговым на долгосрок заменить (8-12 лет)? VTI и TLT 50/50? (Реинвестиция девидендов)

2. какой ваш совет по этой пропорции когда только решились стартовать в инвестициях? Особенно в преддверии повышения ставок фрс. На вашем графике прям входи уже и за 10 лет никуда кроме вверх не пойдёт..

3. Ваше отношение к вечн портфелю? 30/40/15/7.5/7.5. В котором я б слегка на 10 % увеличила б долю VTI и уменьшила б на 10% долю TLT (для чуть агресивнее набора высоты с практически не изменной волантильностью)
nata55
 
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